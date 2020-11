Quer uma Smart TV de 32"? Comparamos modelos de oito marcas

O que diferencia uma Smart TV da televisão convencional é a possibilidade de conexão com a internet, além de várias outras funcionalidades à disposição, como opções de pausar programas, gravá-los e revê-los mais tarde.

Quer ver os filmes da Amazon Prime Video ou da Netflix na tela grande? Basta um clique. Quer assistir a vídeos do YouTube, jogar online ou escutar músicas de seu dispositivo preferido? É só conectá-los. Também dá para baixar diversos aplicativos e ter sempre à mão seus conteúdos favoritos - e ainda reproduzir arquivos de mídia do celular ou do computador, como fotos, vídeos e músicas, via entrada USB.

A versão Smart TV de 32 polegadas é uma das mais procuradas pelos clientes, já que possui um bom tamanho e oferece um mundo de entretenimento para além dos canais tradicionais. Por isso, reunimos modelos vendidos por oito marcas famosas e comparamos cada um dos produtos, a partir de características como resolução, frequência e potência de som.

A resolução, por exemplo, tem a ver com a quantidade de linhas e colunas de pixels utilizada para a formação das imagens. A qualidade de exibição será melhor quanto maior for este número. Outro fator que conta é a frequência, já que indica quantas vezes por segundo a TV é atualizada. Um valor maior significa imagens melhores e mais fluidas.

Veja a lista logo abaixo, ordenada de acordo com o preço.

8 Smart TVs de 32"

AOC Roku (R$ 1.139,05)

Peso: 5,6 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

Samsung HD (R$ 1.179)

Peso: 4,1 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1280 x 720 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

Sony Bravia (R$ 1.249,99)

Peso: 5,2 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

Philips LED (R$ 1.255,30)

Peso: 4,6 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 16 watts

Panasonic Media Player (R$ 1.299)

Peso: 4 kg

Voltagem: 220 Volts

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

LG LCD (R$ 1.349,90)

Peso: 5,15 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

Philco Android (R$ 1.399)

Peso: 5,34 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts + 2 (RMS)

Semp (R$ 1.596,90)

Peso: 4 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1366 x 768 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 10 watts

