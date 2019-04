Quem vai morrer em Game of Thrones? A grande batalha se aproxima

O próximo capítulo de Game of Thrones deverá ter uma das maiores batalhas da série até agora. É tempo de Valar Morghulis. O capítulo de GoT de domingo passado – com suas reuniões, reminiscências e um blá-blá-blá constante sobre a morte na luta com os mortos-vivos (onde fica a fé da pré-batalha?!) – preparou o caminho para a morte de muitos personagens-chave.

Desde a chocante decapitação de Ned Stark na primeira temporada de Game of Thornes, a série da HBO mostra que mesmos as figuras mais íntegras e amadas estão sujeitas a mortes cruéis. George R. R. Martin, autor da história original de Game of Thrones, já falou de sua tendência a matar heróis (a série já ultrapassou nesse quesito os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo).

“Acredito que um escritor, mesmo um escritor de fantasia, tem a obrigação de falar a verdade, e a verdade, como dizemos em GoT, é que todos devem morrer”, afirmou Martin numa entrevista em 2016. “Todos já vimos um milhão de vezes a história em que um punhado de heróis entra numa aventura e o líder, seu melhor amigo e sua namorada passam por perigos de arrepiar os cabelos e nenhum deles morre. Os únicos a morrer são os extras. Isso é tapeação, não é assim que acontece.”

Então, no episódio de domingo, 28, quem corre mais risco de morrer na batalha de Winterfell? Vamos ver as possibilidades.

Jaime Lannister

Jaime chegou a Winterfell e foi recebido com desdém e suspeita. Mas os roteiristas da série já enfatizaram que ele não é o mesmo cara que jogava crianças pela janela. Ele hoje é um cavaleiro de Brienne e teria orgulho em combater sob seu comando. Essa transformação – de cavaleiro irresponsável que na primeira temporada dormia com a irmã gêmea em alguém que vai combater pela humanidade na oitava temporada – realmente corrói suas chances de sobrevivência.

Brienne de Tarth

Brienne recebeu uma consagração no episódio do último domingo, quando finalmente conquistou o título de cavaleiro e o respeito e admiração que merece. Ela pode ou não desfrutar disso viva – talvez Jaime morra protegendo-a? -, mas a felicidade que já experimentou ao se tornar cavaleiro nos deixa apreensivos sobre sua sina.

Theon Greyjoy

Theon e Sansa Stark tiveram uma comovente reunião em Winterfell depois que ele a ajudou a fugir de Ramsay Bonton. E mais: Theon prometeu defender Bran Stark, isca humana para o Rei da Noite. “Tomei esse castelo de você”, disse ele a Bran. “Agora, deixe-me defendê-lo.”

Lembremos que Theon tomou Winterfell na tentativa de conquistar o respeito do pai e dos nativos das Ilhas Iron – e fez coisas deploráveis no processo, que o levaram a cair prisioneiro de Ramsay. Será que Theon vai morrer protegendo um Stark e enfrentando o Rei da Noite? Não seria um mau desfecho, considerando-se toda a arrogância, dor e humilhação que ele encarou na vida.

Tormund

Vocês não acham que que Tormund apareceu demais no capítulo de domingo? Ele parece ser o tipo de cavaleiro que vai derrotar uma porção de mortos-vivos numa façanha, mas sair dessa vivo soaria um tanto gratuito.

Verme Cinzento

Verme Cinzento e Missandei têm belos planos e não há nenhum fã de GOT que não torça por esse casal de adolescentes. Então, ele está em risco, sim.

Arya Stark

Arya pode morrer, como tantos outros personagens. Assim, ela passa as horas finais transando com Gendry (a propósito, ela aparentemente tem 18 anos!). Em termos de bolsa de valores, a morte de Arya no próximo domingo poderia ser mais devastadora que outras mortes de Starks em capítulos anteriores. Ela está há mais tempo no ar, sofreu mais e é mais amada que qualquer Stark já falecido. Matá-la sem dúvida provocaria uma forte reação emocional entre os espectadores – o que, ironicamente, diminui suas chances de sobrevivência. E mais: Arya realmente precisa estar nessa briga pelo Trono de Ferro? Ela deve ter uma lista de mortes, com Cersei no topo, mas muita gente vai se encarregar dessa rainha.

Cão de Caça

É outro personagem que passou por uma grande transformação, de assassino frio a alguém feio por fora, mas generoso no íntimo. E isso põe um grande alvo em suas costas. No capítulo passado, ele teve uma conversa franca com Arya. “Você se juntou à Fraternidade. Você ultrapassou o muro com Jon”, disse ela. “Agora está aqui, por quê? Qual foi última vez que lutou por alguém que não fosse você mesmo?”. Cão responde: “Lutei por você, não lutei?”.

Vejam que ele também é capaz de pensar nos outros, e isso pode matá-lo.

Jorah Mormont

Esse cara já esteve à beira da morte (em consequência de um ataque da doença greyscale) e seu conselho final para Daernerys foi manter Tyrion Lannister em suas mãos. Agora, que ele já pôs seus negócios em ordem, seu último ato de lealdade poderia ser morrer lutando sob bandeira de Daernerys.

Sam Tarly, que salvou Jorah da greyscale, também presenteou-o com a espada Heartsbane, capaz de matar Cavaleiros Brancos. Isso sugere que Jorah vá entrar em alguma luta feroz. Talvez ele tenha a chance de pagar Sam por haver salvo sua vida.

Os demais

Não ouvimos um pio de Varys nesta temporada, e o trailer do próximo capítulo não o tirou da cripta. Estaríamos sentindo sua falta? Tyrion também foi avisado para permanecer no túmulo durante a luta, mas sabemos que ele não costuma obedecer a ordens.

Sam Tarly já derrotou um Cavaleiro Branco, mas não possui mais sua enorme espada. Além disso, a morte de Sam complicaria a iminente batalha entre Daernerys e Jon Snow... quer dizer, Aegon Targaryen.

Davos Seaworth apareceu mais que Jon Snow no capítulo de domingo. Isso nos faz lembrar que, apesar de ele ter sobrevivido a batalhas anteriores, não é realmente um combatente.

Podrick Payne confirmou ser um guerreiro, mas ele cantou no capítulo de domingo - o que nos deixa menos inclinados a acreditar que vá sair vivo. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ