Prólogo de 'Game of Thrones' com Naomi Watts foi cancelado

Depois da sétima - e última - temporada recheada de críticas dos fãs, mas uma má notícia para quem esperava algo melhor para Game of Thrones. O prólogo da série, que teria a participação da Naomi Watts, foi cancelado, de acordo com informações do site americano Deadline.

Segundo o portal, Jane Goldman - roteirista de Kingsman e coautora do prólogo, em parceria com George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, livro que inspirou Game of Thrones - mandou e-mails para toda a equipe para avisar que o episódio piloto não iria seguir em frente.

O projeto havia recebido autorização da HBO em junho em 2018 e tinha no elenco nomes como o de Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough e Jamie Campbell Bower. O prólogo planejava contar o enredo do universo de Game of Thrones milhares de anos atrás dos acontecimentos que movem a história, iniciada em abril de 2011 e contar mais sobre os White Walkers.

O piloto fazia parte de uma série de projetos que a emissora norte-americana planejava fazer para dar continuidade a Game of Thrones - e foi o primeiro dos outros cinco spin-offs a ser cancelado. Em maio deste ano, George R. R. Martin disse que três dessas ideias estavam "próximas de se tornar realidade". Em setembro, o Deadline também noticiou que um prólogo para contar a história da Casa Targaryen estava prestes a ganhar o aval da HBO para gravação, mas ainda sem confirmação da emissora.