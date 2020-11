Programa Manhattan Connection deixa a Globo News e pode mudar de emissora

Após 28 anos consecutivos no ar, o programa Manhattan Connection chegou ao fim no domingo, 22, após anúncio do diretor de jornalismo da TV Globo, Ali Kamel.

Com estreia no GNT, em 1993, Manhattan Connection levou para a bancada nomes como Lucas Mendes, Caio Blinder, Nelson Motta, Lúcia Guimarães, Pedro Andrade e Angélica Vieira, lembra Kamel. "Era uma novidade na grade. Programa de bancada, com debate ardido mas descontraído, e um elenco incrível."

Nesse período, o programa também teve contribuição do jornalista Paulo Francis e Arnaldo Jabor. O jornalista Diogo Mainardi integrou o programa a partir de 2003, segundo a nota. "Uma peça que se encaixou com perfeição ao Manhattan. Um texto privilegiado, sem temor algum de defender suas opiniões, sem compromissos senão com sua independência."

Em 2011, o programa de análises políticas e econômicas transmitido de Nova York deixou o GNT e foi para a Globo News.

No Twitter, Blinder comentou o fim da transmissão do programa na Globo News, que busca parceria com outros canais.