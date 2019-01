Programa Amaury Jr. é cancelado 'sem arranhão no relacionamento'

Exibido entre janeiro de 2018 e agora, na Band, o programa Amaury Jr. é cancelado. A decisão foi tomada, de acordo com comunicado enviado pela emissora nesta terça-feira, 29, em comum acordo. Não houve "nenhum arranhão no relacionamento" e "o fim da atração não fecha portas para projetos futuros", diz o comunicado.

Leia o comunicado da Band

"A Band e o apresentador Amaury Jr., de comum acordo, decidiram não produzir uma nova temporada do programa Amaury Jr. A atração foi exibida de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, tendo as duas partes cumprido rigorosamente os termos do contrato, sem nenhum arranhão no relacionamento.

“Em reunião com a direção da emissora, até cogitamos transformar o programa semanal em diário, mas esta ideia coincide com projetos assumidos por mim anteriormente, entre eles a implantação de um canal brasileiro nos Estados Unidos”, afirma Amaury Jr.

O fim da atração não fecha portas para projetos futuros."