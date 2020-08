Produtores deixam programa de Ellen DeGeneres após polêmica nos bastidores

LOS ANGELES — Três importantes produtores do The Ellen DeGeneres Show deixaram o programa de entrevistas, informou a Warner Bros na segunda-feira, 17, após uma investigação interna sobre queixas de intimidação, racismo e má conduta sexual.

As saídas ocorreram após semanas de turbulência nos bastidores que minaram a mensagem pública do programa de espalhar bondade e felicidade.

Relatos de um local de trabalho hostil incluem críticas de que Ellen DeGeneres seria "mesquinha". Isso gerou uma campanha na mídia social pedindo sua substituição e declarações públicas de apoio por nomes como Katy Perry, Kevin Hart, Alec Baldwin e Ashton Kutcher.

DeGeneres, de 62 anos, falou na segunda-feira com a equipe de seu programa via Zoom no que a Variety alega ter sido um discurso emotivo e de desculpas.

Segundo a revista, várias fontes afirmaram que DeGeneres disse à equipe que ela “não é perfeita” e que era “doloroso” ler as alegações sobre o clima no set.

As acusações de um ambiente de trabalho hostil no talk show foram feitas pela primeira vez por ex-funcionários em um artigo do BuzzFeed em julho. A Warner Bros respondeu dizendo que estava investigando e que várias mudanças de equipe estavam sendo implementadas.

The Ellen DeGeneres Show ganhou diversos prêmios desde que começou a ser transmitido, em 2003.