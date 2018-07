Primeira mulher protagonista de 'Doctor Who' diz que papel é 'realmente libertador'

A atriz britânica Jodie Whittaker fez sua estreia pública nesta quinta-feira, 19, como a primeira mulher Doctor Who, dizendo que a escolha de uma mulher para liderar o personagem principal da série de TV de sucesso era inevitável.

Se apresentando para cerca de 6 mil fãs no encontro anual de cultura pop Comic-Con, em San Diego, Jodie Whittaker disse que interpretar o papel do ser extraterrestre que explora o universo em uma máquina do tempo e nave espacial conhecida como Tardis é “realmente libertador”.

Whittaker, de 36 anos, é a primeira mulher e 13ª pessoa a interpretar o Doctor Who desde que o show começou a ser exibido na rede britânica BBC, em 1963. Segundo a tradição, quando um novo ator assume o personagem, o velho viajante do tempo se regenera em um novo corpo.

“É 2018. Esta é a direção que (a série) sempre iria seguir”, disse Whittaker à Reuters Television. “Obviamente, esta é a primeira vez que há uma Doutora. Mas o Doutor é regenerado a cada vez... então só há uma pequena diferença”.

“É um mundo animador para se estar. É muito novo a cada dia para mim. Não há papel que eu tenha interpretado que já chegou, ou chegará, perto disso. É uma alegria absoluta”, disse Whittaker, mais conhecida por interpretar anteriormente uma jovem mãe na série de TV britânica Broadchurch.

A nova temporada de Doctor Who tem sido filmada em segredo há meses, mas a BBC divulgou nesta quinta-feira, 20, o primeiro trailer, no qual a Doctor Who de Whittaker diz “Tudo isso é novo para mim. Novos rostos, novos mundos, novos tempos”.

A BBC ainda não anunciou uma data de estreia para a temporada de 10 episódios da série, que é um de seus maiores sucessos mundialmente.