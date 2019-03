Presidente da Warner Bros. deixa o cargo em meio a escândalo sexual

Associated Press, O Estado de S.Paulo

NOVA YORK - O presidente da Warner Bros. Kevin Tsujihara deixou o cargo nessa segunda-feira, 18. A renúncia aconteceu após sofrer acusações de ter prometido trabalhos a uma atriz com quem mantinha relações sexuais. O diretor geral da Warner Media John Stankey anunciou a saída de Tsujihara como presidente e diretor executivo da Warner Bros.

"Kevin contribuiu muito para o sucesso desse estúdio ao longo dos últimos 25 anos. Lhe agradecemos por isso", disse Stankey. "Kevin reconhece que seus erros não condizem com o que se espera do líder de nossa companhia e que poderiam afetar a capacidade de exercer o seu cargo no futuro da companhia".

A WarnerMedia iniciou uma investigação no começo deste mês, depois que a revista Hollywood Reporter publicou uma reportagem na qual detalhava uma troca de mensagens de texto entre Tsujihara e a atriz britânica Chrlotte Kirk. As mensagens remontam a 2013.

A conversa insinuava uma relação sexual entre a aspirante a atriz e o chefe dos estúdios. Em troca, Tsujihara prometia apresentar Charlotte a executivos influentes da companhia e lhe prometia papéis em trabalhos para o cinema e a televisão.

Em um documento dirigido aos funcionários da Warner Bros. nessa segunda-feira, Tsujihara disse que deixava a companhia depois de um grande momento de introspecção e de discussões com John Stankey. "Ficou claro que minha permanência na liderança do estúdio poderia ser uma distração e um obstáculo para o seu sucesso".

O advogado de Tsujihara, Bert H. Deixler, previamente declarou que seu cliente "não teve participação direta na contratação de Charlotte Kirk". Tsujihara, que liderava o estúdio de Burbank, Califórnia, desde 2013, se comprometeu a cooperar plenamente com a investigação interna. Ele ainda se desculpou com os funcionários da Warner Bros. por seus "erros pessoais que causaram tanta dor e vergonha às pessoas que mais ama".