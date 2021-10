Porta dos Fundos estreia reality show original do YouTube

Comemorando 10 anos de existência e 17 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o Porta dos Fundos dá um novo e inesperado passo a partir deste sábado, 30. A marca, conhecida pelas esquetes humorísticas, embarca no mundo dos reality shows com o divertido programa Futuro Ex-Porta. Feito em parceria com o próprio YouTube, que volta com suas produções originais, o reality show busca descobrir o novo integrante do Porta.

Ao longo de oito episódios, de cerca de 20 minutos cada um, o Futuro Ex-Porta cria uma competição entre 10 criadores de conteúdo selecionados dentre 7 mil inscritos. A ideia é que, ao final da corrida, um desses criadores passe a fazer parte oficialmente de uma equipe formada por nomes como Fábio Porchat, Rafael Portugal, Antônio Tabet, Thati Lopes e Evelyn Castro, participando assim das esquetes e outras produções do Porta.

“Eu morria de medo dessa ideia. Não sou espectador de reality show, também tenho medo de expôr as pessoas. Mas me apaixonei pelos participantes desde o primeiro dia”, conta Gregório Duvivier, em coletiva de imprensa com a presença do Estadão. “É um recorte muito legal. Como a ideia era mandar um vídeo pra gente, selecionamos criadores e não apenas atores. Fiquei muito emocionado. Tem muita gente talentosa pelo País inteiro”.

Seleção

Para selecionar quem passa pelo episódio e quem é eliminado, os criadores do Futuro Ex-Porta criam desafios para saber como esses comediantes e criadores de conteúdo se saem. No segundo episódio, já assistido pelo Estadão, os participantes precisam reinventar duas esquetes conhecidas do Porta: Judite, em que Fábio Porchat tenta lidar com uma operadora de telemarketing, e Sobre a Mesa, sobre um casal em um momento de virada.

É interessante notar, também, como os criadores do reality show brincam com o “universo Porta dos Fundos”: enquanto participantes e integrantes se movimentam pelo estúdio, é possível notar participações ou easter eggs de esquetes de sucesso. “A gente brinca com personagens que criamos ao longo do tempo. Alguns voltam, outros a gente reaproveita. Temos pessoas que não estão mais no Porta, mas que voltam”, conta Fábio Porchat.

Além disso, Porchat conta que algumas ideias mudaram. “Reality show é algo vivo. Nas eliminações, a gente tinha sempre uma piada, que era eliminar uma pessoa de forma divertida. Na primeira eliminação, fiz uma eliminação ao estilo Pedro Bial no BBB, mas a pessoa chorou. Aí que a gente percebeu que não poderíamos brincar com a eliminação. Vimos que a gente precisava eliminar de maneira séria, elas estavam envolvidas”, conta.

Noemia Oliveira entrou para a equipe há pouco tempo e sente como a vida se transforma — e, assim, como é importante o “prêmio” do reality. “Quando eu entrei, o Porta já era o Porta. E, por isso mesmo, era uma coisa muito distante. Como fazer parte de um canal de tanto sucesso? Depois que eu entrei, muitas portas se abriram. Mudou a minha vida, não preciso mais fazer testes”, brinca a atriz. “Experimentei uma vida antes e depois do Porta”.

SERVIÇO

"Futuro Ex-Porta"

Estreia dia 30/10 e, depois, aos sábados, às 11 horas.

Exclusivo no canal do Porta dos Fundos no YouTube.