Porta dos Fundos e 'Hack the City' vencem Emmy Internacional

Duas produções brasileiras estão entre os vencedores do prêmio Emmy Internacional, realizado na noite desta segunda-feira, 25, em Nova York. O canal Porta dos Fundos e a produção Hack the City, da National Geographic, venceram respectivamente as categorias Comédia e Série Limitada.

LEIA TAMBÉM > Marjorie Estiano é indicada ao Emmy Internacional

Uma das favoritas da noite, Marjorie Estiano não levou o prêmio de melhor atriz. A vencedora da categoria foi Marina Gera In Örök Tél, que atua na série húngara Eternal Winter.

Outros brasileiros disputaram os prêmios da noite: Se Eu Fechar os Olhos Agora, da Globo (Minissérie), Raphael Logam, da série Impuros, da Fox (Melhor Ator), Um Contra Todos, da Fox (Série de Drama), A Primeira Pedra (Documentário), e Ópera Aberta - Os Pescadores de Pérolas, da HBO (Programa artístico).

Confira o trailer do Especial de Natal do Porta dos Fundos:

Confira a lista com todos os vencedores: