Plataforma Starzplay passa a investir em séries da América Latina e Espanha

A Starzplay, que tem algumas séries americanas e inglesas premiadas, como Normal People, P-Valley e The Great, investe agora também em séries originais produzidas na América Latina e na Espanha. “O espanhol é uma das línguas mais faladas do mundo e, para nós, era uma evolução natural da nossa produção original”, disse Superna Kalle, presidente de Redes Internacionais da Starz, em entrevista ao Estadão, na Cidade do México.

A primeira a entrar no ar foi a colombiana MalaYerba, que mescla drama e mistério ao contar a história de três amigos que fundam a companhia KannaLab, para explorar a produção legal de maconha no país.

Depois de MalaYerba, a Starzplay estreia a espanhola Express, criada por Iván Escobar e Antonio Sánchez Olivas, no dia 16 de janeiro. A personagem principal é uma psicóloga criminal, vítima de sequestro relâmpago. Em 27 de fevereiro, é a vez da mexicana Señorita 89. Na sequência, ainda sem data, vêm a mexicana Toda la Sangre e a chilena El Refugio. A Starzplay acompanha a decisão de suas concorrentes Netflix, HBO Max, Paramount+ e Star+, que também estão investindo em produções originais locais, especialmente na Europa e América Latina.

Faz sentido: segundo um relatório do Ebanx, a América Latina é o segundo mercado de crescimento mais rápido para o streaming no mundo, ultrapassando EUA e Europa e ficando atrás apenas de Ásia e Oriente Médio. O Brasil está nos planos da Starzplay.