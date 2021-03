Plataforma de streaming Disney+ supera 100 milhões de assinantes

O serviço de streaming Disney+ ultrapassou mais de 100 milhões de assinantes pagantes em todo o mundo, disse o presidente-executivo da companhia, Bob Chapek, na reunião anual de acionistas da empresa.

A empresa anunciou que atingiu o marco na terça-feira, 9, pouco antes de sua reunião anual. A Disney+ estreou nos EUA em novembro de 2019 e lançado no Canadá, Austrália, América Latina e Cingapura e no Brasil nos meses seguintes. No Brasil chegou um ano depois, em 17 de novembro de 2020.

O crescimento da plataforma superou expectativas e chega em um momento em que os parques, viagens e empresas de cinema da Disney são afetados pela pandemia. A rápida ascensão do serviço ressalta o poder da marca Disney, junto com franquias de entretenimento que incluem Marvel, Star Wars e Pixar. A Netflix, pioneira em streaming por assinatura, terminou 2020 com quase 204 milhões de assinantes globalmente.

"Nosso negócio direto ao consumidor é a principal prioridade da empresa e nossa robusta diversidade de conteúdo continuará a alimentar seu crescimento", disse Chapek.

Chapek também disse que a Disney espera reabrir seus parques temáticos da Califórnia no final de abril. Os parques foram fechados há um ano em razão da pandemia de covid-19. / Com Agências