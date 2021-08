Personalidades lamentam a morte do ator e diretor Paulo José

A morte do ator e diretor Paulo José repercutiu entre outros profissionais e artistas do audiovisual, do cinema e da televisão.

Paulo José morreu nesta quarta-feira, 11, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma pneumonia.

A atriz Patrícia Pillar escreveu em suas redes sociais: "Perdemos um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, o Paulo José. Ser humano generosíssimo e um ator brilhante. Seus personagens podiam ser leves e profundos ao mesmo tempo. Um artista gigante! Fará muita falta pra nós! Fica aqui meu carinho para suas filhas e amigos."

O diretor de Bacurau e Aquarius Kléber Mendonça Filho se pronunciou sobre a morte de Paulo José no Twitter:

Obrigado Paulo. E obrigado também Dina. Beijos

Já o ator Marcelo Médici escreveu: "Paulo José, ator grandioso, potente, generoso, dos meus preferidos. Homem extremamente delicado. Só podemos agradecer por tudo."

O colunista do Estadão se manifestou: "R.I.P., Paulo José, 84. Ator que simboliza, como poucos, o moderno cinema brasileiro. Extraordinária figura humana. Grande papo."

Manuela d'Ávila também lamentou: "Triste com a notícia da morte do ator Paulo José, um dos maiores do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Minha solidariedade à família"