Personalidades lamentam a morte de Eduardo Galvão, vítima do novo coronavírus

Depois de saber quanto a União e cada Estado arrecadam em tributos por ano, mês, dia, minuto e segundo, cada brasileiro poderá saber quanto seu município recebe em impostos diretos e transferências constitucionais por meio do Impostômetro.A cidade de São Paulo, por exemplo, deve arrecadar cerca de R$ 20,3 bilhões em 2007 em impostos diretos, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS), mais transferências da União e do Estado. E, de acordo com a projeção dos dados disponíveis até agora, cada habitante da Capital paulista já pagou R$ 1.365,00 em tributos.O projeto, lançado em abril de 2005 pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), com o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), teve sua ampliação anunciada ontem, na sede da ACSP. Também estarão disponíveis no site www.impostometro.com.br informações como o valor arrecadado individualmente por tributo e a evolução da carga tributária brasileira, com o total de impostos arrecadados em anos anteriores e projeções para o futuro em termos de arrecadação.Somente a CPMF, por exemplo, se prorrogada, deverá arrecadar R$ 35,5 bilhões em 2007. Individualmente, cada brasileiro terá pago R$ 186 somente em CPMF, o que significa sete dias de trabalho apenas para pagar o tributo. E, em 2010, a previsão é que o governo arrecade R$ 47 bilhões somente com o tributo.Outra novidade do Impostômetro é a conversão dos valores arrecadados para itens como estradas, postos de saúde e casas populares. Até as 11h30 de ontem, por exemplo, União, Estados e Municípios arrecadaram R$ 580 bilhões. O valor equivale a cerca de 43 milhões de casas populares, 790 mil quilômetros de rodovias, 48 milhões de salas escolares, 12 milhões de postos policiais e 2,3 milhões de postos de saúde.Segundo o presidente da ACSP, Alencar Burti, o objetivo do Impostômetro é conscientizar a população sobre o valor dos impostos, taxas e tributos arrecadados pelos entes federativos. ''''É importante que a população saiba o que poderia ser feito com esse dinheiro arrecadado ou desviado devido à corrupção'''', completou o presidente do IBPT, Gilberto Amaral.De acordo com Amaral, 75% dos impostos são pagos por empresas e 25% por pessoas físicas. Porém, todo o valor é repassado às pessoas físicas, já que os tributos estão embutidos no preço das mercadorias. O presidente do IBPT promete lançar, ainda este ano, o Gastômetro, que informará o quanto União, Estados e Municípios gastam.Já o Corruptômetro, projeto com fins educativos cuja idéia é tornar disponíveis todas as informações, valores e pessoas envolvidas em casos de corrupção da história do País, continua sem patrocínio, o que inviabiliza o seu desenvolvimento.Outro projeto das entidades, já aprovado no Senado e em tramitação na Câmara, é a lei que obriga o comércio a esclarecer nas etiquetas o preço real de uma mercadoria e os impostos que incidem sobre ela. ''''Estamos lutando pela aprovação desse projeto'''', disse Burti.