Pedro Pascal e Bella Ramsey vão protagonizar série de 'The Last of Us' para a HBO

Pedro Pascal e a jovem atriz Bella Ramsey vão ser os protagonistas da adaptação televisiva do game The Last of Us que será feita por Craig Mazin, o criador de Chernobyl (2019), para a HBO.

"Estamos emocionados de ter a Bella na família de The Last of Us! (...). Ah! E aí vai a outra metade. Entusiasmados de ter o Pedro a bordo da nossa série", escreveu no Twitter Neil Druckmann, responsável do game e que trabalhará junto com Mazin na adaptação.

The Last of Us é um famoso game pós-apocalíptico lançado em 2013 que causou furor na PlayStation. E a Part II, de 2020, ganhou o prémio de jogo do ano nos Game Awards, "o Oscar dos games".

Pedro Pascal vai dar vida na série a Joel, enquanto Bella Ramsey interpretará Ellie.

O ator chileno-americano e a jovem atriz britânica têm um passado em comum, já que ambos participaram em Game of Thrones (2011-2019). Pascal interpretou Oberyn Martell, enquanto Ramsey foi Lyanna Mormont.

The Last of Us será um grande passo na carreira de Ramsey, enquanto Pascal consolida o seu estatuto como um dos nomes mais requisitados do momento em Hollywood.

No ano passado, estreou a segunda temporada de The Mandalorian, a aclamada e bem-sucedida série de Star Wars, o primeiro projeto televisivo fora do âmbito da animação da saga idealizada por George Lucas.

O intérprete latino, que saltou à fama com Narcos (2015-2017), também se destacou em 2020 com a interpretação do vilão Maxwell Lord em Mulher-Maravilha 1984, protagonizada por Gal Gadot e dirigido por Patty Jenkins.