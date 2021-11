Disney+ dá sequência a 'Luca' no novo curta 'Oi, Alberto'; e mais 4 títulos de aquecer o coração

Quem é que lê tanta notícia? Às vezes a gente só quer sentar, relaxar e descansar um pouco. Pois aqui estão cinco títulos que vão da nostalgia à diversão para aproveitar um tempo mais leve.

Mas sem abrir mão de um pouquinho de conflito, que sempre faz bem. O que diferencia essas histórias de todas as outras é o jeito de contar. A atmosfera alegre, as cores vivas e o clima solar são perfeitos para usufruir da folga sem o risco de cair na cilada de um enredo complexo.

Mesmo assim, são opções carregadas de sentidos, capazes de provocar reflexões e contribuir para nossa evolução como pessoas. Não precisa perder mais horas procurando filmes ou séries para assistir do que os assistindo! Cola nesta lista que você brilha!

Entre pasta e pesto

Oi, Alberto, talvez o curta mais recente da Disney+, tem pouco menos de oito minutos e é repleto de significado. Inspirado na delicada animação Luca, a Pixar volta à ensolarada Itália para desta vez mostrar um pouquinho da vida de Alberto após a separação dos amigos.

E também a relação entre o menino e Massimo, o sisudo pescador que só não é maior do que o próprio coração. Uma síntese poética dos perrengues cotidianos. E um recado sensível de que não existe calor melhor do que o humano. Para a família inteira.

Apocalipse divertido

Não se assuste, eu juro que este é o típico filme de Sessão da Tarde: um jovem enfrentará os maiores desafios para se reaproximar do grande amor. Só que no caminho há gigantes animais, insetos e todo tipo de bicho rastejante.

As criaturas mutantes devastaram o planeta depois que brilhantes seres humanos lançaram ogivas nucleares contra um asteroide em rota de colisão com a Terra. Mas tudo que sobe…

E foi assim que a então espécie dominante virou prato predileto. Pode não parecer, mas Amor e Monstros, na Netflix, é leve, divertido e engraçado. Acredite!

Insuportavelmente apaixonante

Ela foi abandonada e cresceu rodeada pela dura realidade dos orfanatos canadenses do final do século 19 até a adolescência, quando foi enviada por engano para a adoção por um casal de irmãos idosos que esperava por um menino.

Mesmo frente à decepção, não abala a quase irritante esperança que traz enlaçada em si tal qual as tranças ruivas que carrega. Faladeira e insuportavelmente otimista, usa a imaginação para vislumbrar uma realidade mais bonita.

Por isso Anne With An E é tão apaixonante. E ver a personagem crescer enquanto desafia os mais diversos tabus provincianos é um privilégio. Sonhe com ela na Netflix.

Outros olhares

Vinte e duas histórias reais de gente comum em vidas absolutamente corriqueiras, mas espetacularmente especiais. Assim o podcast Nós escreve com som histórias que poderiam ser nossas, dos nossos amigos ou vizinhos.

Uma delas – ou todas – vai te dar aquele nó na garganta. Emocione-se no Spotify.

Honoráveis blockbusters

Um banho de nostalgia com os bastidores de 16 clássicos que conquistam audiências até hoje. A série de documentários Filmes Que Marcam Época, dividida em três temporadas até agora, mostra como fenômenos de bilheteria se transformaram no que são.

E tudo que deu certo – e errado – no caminho de Dirty Dancing, Esqueceram de Mim, De Volta Para o Futuro e Uma Linda Mulher, entre outros filmes. Veja com o divertido narrador em inglês com legendas, na Netflix.