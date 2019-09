Papas do diretor Paolo Sorrentino invadem o Festival de Veneza

Depois que o verdadeiro papa, Francisco, ficou preso em um elevador no domingo, em uma cena digna de filme, dois pontífices da ficção dominaram o Festival de Veneza graças ao diretor italiano Paolo Sorrentino e à série The New Pope. Muito elogiados pelos críticos no Lido, os episódios da série, continuação de The Young Pope, criada há três anos por Sorrentino para a TV, serão exibidos em 2020 pelo canal britânico Sky.

A produção tem todos os elementos que marcam a carreira do diretor de A Grande Beleza, vencedor do Oscar de filme em língua estrangeira em 2014. “Na primeira temporada, queríamos mostrar o Vaticano de dentro, sem contatos com o mundo. Nesta, as relações com o exterior”, resumiu Sorrentino.

Com nove episódios – dois foram exibidos em Veneza –, a série apresenta um atentado à bomba na Praça de São Pedro. “É um cenário possível, mas que esperamos que nunca aconteça. Na série acontece com o terrorismo islâmico, mas o verdadeiro perigo é representado pelos vários fundamentalismos, o islâmico é o mais previsível.”

Nos episódios exibidos, com os atores Jude Law, John Malkovich e Javier Cámara, Sorrentino se diverte com uma paródia do papa de cuecas e descreve as muitas tentações mundanas que assombram os clérigos: vícios, poder e sexo. “Tento me inspirar na realidade, mas não se pode definir uma série com um olhar realista”, declarou.

Os salões do Vaticano e a Capela Sistina foram reconstruídos nos lendários estúdios romanos de Cinecittá, onde o mestre Federico Fellini rodou todos os seus filmes. “Para nós, atores, o Vaticano é Cinecittá”, afirmou o ator espanhol Javier Cámara (monsenhor Gutiérrez). Na série, uma nova hierarquia se impõe na Igreja. Em The New Pope, Pio XIII (Jude Law) fica em coma e o secretário de Estado consegue a eleição de um novo papa, João Paulo III (John Malkovich).

A presença de Sorrentino e seu elenco de estrelas em Veneza confirma a redução da distância entre TV e cinema. Ao contrário do Festival de Cannes, a Mostra de Veneza abriu as portas para as plataformas audiovisuais, da Netflix à grande coprodução internacional liderada pela Sky para Sorrentino. Vários filmes e documentários selecionados, inclusive dois na disputa pelo Leão de Ouro, foram produzidos por essas plataformas.

Fiel a esse princípio, o festival abriga o lançamento na quinta, 5, de ZeroZeroZero, adaptação do livro de mesmo nome de Roberto Saviano que mapeia o tráfico de cocaína no mundo. Produzida por Sky, Canal+ e Amazon, dirigida por Stefano Sollima, autor de Suburra, Gomorra e Sicario, a série foi filmada em New Orleans, México, Itália e Marrocos, com um elenco internacional que inclui Andrea Riseborough, Dane DeHaan e Gabriel Byrne.

