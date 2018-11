‘Pais de Primeira’ estreia hoje, em tom cômico e boa dupla de protagonistas

Para muitos, ser pai de primeira viagem é um drama. O autor Antonio Prata, no entanto, prefere o filtro da comédia para acompanhar as aventuras e desventuras de quem tem o primeiro filho. Em sua série Pais de Primeira, que vai ao ar na Globo a partir deste domingo, 25 – e na qual Prata estreia como redator final –, a história gira em torno do casal Pedro e Taís, vividos pelos ótimos atores e comediantes George Sauma e Renata Gaspar. Eles estão juntos há 6 anos e são surpreendidos com a notícia de que estão “grávidos”.

A gravidez veio num momento de mudanças profissionais na vida dos dois. Administradora, Taís trabalha numa incubadora de startups e descobre que está grávida em meio a uma reunião com possíveis clientes. Enquanto isso, Pedro se demite de uma produtora, onde é criador de jingles para uma marca de ração para gatos. Aos 30 e poucos anos, ele quer reviver o sonho de ter uma banda com seu melhor amigo, Driguêra (Alejandro Claveaux). No entanto, a novidade vira a vida – e os planos – dos dois de pernas para o ar.

E eles descobrirão que nada será como antes. Com a chegada do primeiro filho – no caso, a filha Lia –, Taís, que era objetiva e prática, depois de se tornar mãe, terá de seguir sua intuição. Já Pedro, mais avoado, quer estar totalmente preparado como pai para a chegada do bebê.

Esse é o mote perfeito para que uma série de situações cômicas sejam desencadeadas na rotina desses pais de primeira viagem, que terão de enfrentar suas inseguranças, seus temores e suas alegrias.

No elenco, juntam-se a George Sauma (do Zorra) e Renata Gaspar (do Tá no Ar), em suas estreias como protagonistas, Marisa Orth e Daniel Dantas, como Rosa e Augusto, pais de Pedro; Heloisa Perissé, como Silvia, mãe de Taís; e Nelson Freitas, como Luis Fernando, ex-marido de Silvia. Com direção geral de Luiz Henrique Rios e Daniela Braga, a série é exibida após a Escolinha do Professor Raimundo.