Os programas de humor na TV e os filmes de comédia preferidos de Marcius Melhem

A pedido do Estado, o comediante, ator e roteirista Marcius Melhem elegeu os programas de humor na TV e os filmes de comédia que ele mais gosta.

Da diversificada lista que ele mandou, selecionamos 5 programas de TV e 4 filmes. Veja abaixo:

Os Trapalhões

Humorístico que ficou no ar na Globo entre 1977 e 1995. Fez história na TV brasileira com a formação clássica do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Depois da morte de Mussum e Zacarias, o programa chegou ao fim.

TV Pirata

Criado por Guel Arraes e Claudio Paiva, é um dos melhores programas de humor de todos os tempos. É até hoje reverenciado por muitas gerações de humoristas e tornou-se referência direta do ‘Tá no Ar’, porque também fazia paródias dos programas de TV. Exibido entre 1988 e 1992, passaram pela atração nomes como Deborah Bloch, Claudia Raia, Marco Nanini, Ney Latorraca (o eterno Barbosa), entre tantos outros.

Seinfeld

Série americana de grande sucesso, mostrava a rotina de quatro amigo que viviam em Nova York: Jerry Seinfeld, George Constanza, Elaine Benes e Cosmo Kramer. Teve nove temporadas.

Viva o Gordo

Jô Soares comandava, pela primeira vez, um programa só dele na Globo. Pontuado por personagens marcantes, tratava de temas relacionados ao Brasil como política e costumes.

Saturday Nigh Live

O programa está no ar desde 1975. Misturando música e esquetes com humor crítico, já lançou comediantes americanos hoje renomados, como Adam Sandler, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jimmy Fallon, Will Ferrell, Tina Fey, entre outros.

Bancando a Ama Seca

Uma das deliciosas comédias de Jerry Lewis, um dos ídolos de Marcius Melhem (e com quem ele contracenou no filme Até que a Sorte Nos Separe 2). Filme de 1958 traz Lewis como o atrapalhado Clayton, que ainda é apaixonado por sua namorada da época do colégio. Agora uma estrela de cinema, ela pede ajuda para Clayton cuidar de seu bebê – na verdade, são trigêmeos.

Quanto Mais Quente Melhor

Dirigido por Billy Wilder, esse clássico de 1959 tem no elenco Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon. Após testemunharem um assassinato, os músicos vividos por Curtis e Lemmon se disfarçam de mulheres para não serem mortos e se juntam a uma banda feminina de jazz.

Em Busca do Ouro

Um dos clássicos de Charles Chaplin. No Alasca, Carlitos tenta a sorte como garimpeiro em meio a corrida do ouro de 1898. Ele fica preso numa cabana com um garimpeiro bem-sucedido e um fugitivo.

Luzes da Cidade

Outro clássico de Chaplin, lançado em 1931. Na história, o Vagabundo se apaixona pela florista cega, que o confunde com um milionário. Para não decepcioná-la, ele sustenta a mentira.