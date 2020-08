Os melhores reality shows para pais e mães assistirem com filhos mais velhos

Noel Murray, The New York Times

O gênero reality show com frequência é descartado como um programa inútil e repleto de homens e mulheres ávidos por fama que irão esfaquear pelas costas um ao outro para ficar mais tempo na frente da câmera. Mas nem sempre é este o caso. Muitas séries de reality são uma mistura de documentário e game show, mostrando pessoas comuns que demonstram bom humor, habilidades e decência quando competem por dinheiro. E alguns, como Nailed it! e Floors is Lava, da Netflix, são uma boa opção, ideais para todas as idades. Os sete shows abaixo são empolgantes, divertidos, comoventes e educativos.

Alone

Neste teste de resistência os competidores se dispersam pela selva levando consigo equipamentos para viver ao ar livre e uma câmera. O objetivo do jogo é que os candidatos permaneçam aquecidos, alimentados e ocupados em evitar ser feridos mortalmente ou sentir tanto tédio a ponto de desistirem. Esta série é uma das mais tranquilas e menos sensacionalistas deste gênero. (Idade acima de 12 anos) - Streaming no Hulu ou Netflix.

The Amazing Race

Os criadores desta “corrida em torno do mundo”, enfatizavam o conflito interpessoal nos primeiros anos, mas na 5ª. Temporada a série se transformou num reality show ambicioso e muito atrativo. Com seus competidores culturalmente diversos e habitantes locais exóticos, o programa oferece um gameplay visualmente empolgante e uma oportunidade para os telespectadores verem o quão diferente as pessoas vivem (Idade acima de 10 anos) - Streaming no Hulu. Pode ser adquirido no Amazon Prime, Google Play, iTunes, Vudu ou YouTube.

Cutthroat Kitchen

Como o título sugere, crueldade é um pré-requisito da série. Os chefes que competem sacrificam parte do seu prêmio em dinheiro potencial para comprar “sabotagens” e forçar seus rivais a cozinharem com equipamento defeituosos ou ingredientes estranhos. Mas não deixe que este artifício o faça abandonar o programa, a maldade é muito divertida. Os obstáculos bizarros levam os chefes a improvisarem e, como resultado, oferecem lições sobre como solucionar problemas. (Idade oito anos). Streaming no Hulu. Pode ser adquirido no Amazon Prime, Google Play, iTunes, Vudu ou YouTube.

Forged in Fire: Knife or Death

Neste show, as ferramentas são um teste real com os competidores tendo de cortar uma variedade de objetos: cordas, gelo, madeira, plástico, carne - o mais rápido e asseado possível, com equipamentos customizados que vão desde faças e machados a espadas.

As personalidades dos concorrentes e a dificuldade das tarefas tornam essa série muito divertida e ótima para se assistir em grupo. Cada vez que um competidor especialista corta de uma maneira hábil um enorme peixe pendurado, é difícil não aplaudir. (Idade acima de 10 anos). Streaming no Hulu. Pode ser adquirido no Amazon Prime, Google Playm iTunes, Vudu ou You Tube.

Penn & Teller: Fool Us

Os mágicos Penn Jillette e Teller formaram um público nos anos 1980 com uma atuação que combinava humor irreverente com uma atitude punk. Em Fool Us (Nos engane, em tradução livre), eles não são mais os bad boys da comédia, pelo contrário, agora privilegiam a maestria cômica e a criatividade dos colegas mágicos mais jovens. Embora exista um elemento competitivo, este é um show de mágica de alta qualidade, com dos dois melhores artistas do mundo (Idade acima de 12 anos). Streaming no CW.

Project Runway: Junior

“Project Runway: Junior” tem quase tudo que fez do original um grande sucesso, desde os desafios dificílimos em termos de design aos jurados inteligentes. A grande diferença é que os estilistas adolescentes passam seu tempo juntos como se estivessem num acampamento de verão ao invés de uma disputa para vencer e se tornar o próximo grande nome da moda. (Idade acima de 10 anos). Pode ser adquirido no Amazon Prime, Google Play, iTunes, Vudu ou YouTube.

The Great British Baking Show

Este concurso de cozinha internacionalmente popular é considerado o mais simpático da TV. Enquanto fazem bolos, tortas e pães chamativos, os padeiros ajudam uns aos outros e não são inescrupulosos. Com um elenco de pessoas que representam várias idades, etnias e crenças religiosas, os produtores apresentam uma visão utópica da Grã-Bretanha do século 21, onde as pessoas valorizam as que estão ao seu lado por suas diferenças. (Idade acima de 8 anos). Pode ser adquirido no Amazon Prime, Google Play, iTunes, Vudu ou YouTube. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO