Os heróis da 'Marvel's Cloak & Dagger' estão de volta em nova temporada

Inspirada nos personagens da Marvel Comics, a série Marvel’s Cloak & Dagger chegou à segunda temporada no canal Sony, onde é exibida às terças-feiras, às 21h. Na primeira temporada, que foi ao ar em 2018, a trama mostra a jornada de dois adolescentes, Tandy Bowen/Dagger (Olivia Holt) e Tyrone Johnson/Cloak (Aubrey Joseph), que fugiram de suas casas em busca dos próprios destinos.

Os dois jovens são muito diferentes entre si, mas seus superpoderes estão, de alguma forma, conectados.

Nesta nova fase da série, a relação entre os dois heróis complica depois que eles salvam Nova Orleans de uma energia que transformava as pessoas em “terrors”. Ao mesmo tempo, eles passam a dominar cada vez mais os próprios poderes. Enquanto Tyrone consegue controlar a força de sua capa para se teletransportar com facilidade, Tandy vai descobrir novas formas para seu poder.

A relação entre os dois heróis não era tão fácil assim na primeira temporada, mas, segundo Aubrey, o relacionamento entre eles evoluiu nesta segunda temporada.

“Apesar da conexão que têm, eles estavam se conhecendo, medindo seu nível de paciência. Mas, neste momento, eles são familiares e sentem a obrigação de estar um em contato com o outro. E sinto que o vínculo está ficando cada vez mais forte, e é um prazer poder ver essa amizade”, diz o ator, de 21 anos, em material fornecido para a imprensa.

Para Olivia, ela e sua personagem têm semelhanças. “Nós duas tocamos ao ritmo de nossa própria bateria, temos uma ideia clara sobre as pessoas que queremos ao nosso redor. Tandy teve uma infância diferente, há problemas com os quais ela luta, e eu não, coisas com as quais ela não consegue se adaptar, bem, ela é uma adolescente, mas a maneira como ela lida com eles é muito forte. Ela é arriscada com muitas coisas que não acho que seria, admiro-a por isso”, conta a atriz, também de 21 anos.

Mayhem, alter-ego da detetive Bridget O’Reilly (Emma Lahana), volta ainda mais sombria. Ainda entre os vilões, estão os sequestradores de jovens, uma forma de a série retomar problemas do mundo real. O tráfico humano é um dos temas importantes abordados nesta nova temporada.

“Adoro ver séries que são reais, tocar em questões que acontecem na sociedade, que também me ensinam muitas coisas. Sinto que posso me identificar mais com o tema e também com o personagem”, afirma Olivia.

Ela continua: “É uma série que não só fala sobre um casal de adolescentes que descobriram alguns poderes, mas estão tentando se adaptar, e também trabalhar com eles, para usá-los da melhor maneira. E, além disso, concentrando-se no que está acontecendo ao redor deles. Eles moram em Nova Orleans, e há um grande caso de tráfico humano por lá, e eles estão lutando contra isso”.