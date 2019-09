F.R.I.E.N.D.S completa 25 anos como uma das séries mais populares da TV

Foi em 22 de setembro de 1994 que o público conheceu pela primeira vez Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. Com uma premissa simples – seis amigos jovens, morando em Nova York e enfrentando o começo da vida adulta – F.R.I.E.N.D.S. acabou se tornando uma das séries mais populares da televisão. E emplacou 10 temporadas, 236 episódios, muitos deles com participações especiais.

Precursor de um estilo de vida millennial, Friends deixou um importante legado para a TV e o lifestyle jovem. Ainda hoje, conquista fãs: em 2014, a Netflix desembolsou US$ 118 milhões para adicionar a série ao seu catálogo, e, em 2018, mais US$ 100 milhões para mantê-la. Estimativas indicam que, só com as reprises, o elenco principal da série fatura cerca de US$ 20 milhões por ano.

A história que encantou e ainda encanta tanto o público começa com Rachel Green, uma jovem que foge do próprio casamento. Ela acaba reencontrando uma antiga amiga de escola, Monica Geller, agora chef de cozinha. Elas passam a morar juntas, e Rachel é introduzida ao grupo de amigos de Monica, composto por seu irmão recém-divorciado, o paleontologista Ross Geller, a massoterapeuta e musicista Phoebe Buffay, e seus dois vizinhos de frente, o ator Joey Tribbiani e o ‘homem de negócios’ Chandler Bing.

Embora alimente o sonho de trabalhar na indústria da moda, Rachel acaba se tornando garçonete na cafeteria Central Perk, onde os seis amigos costumam se reunir. Cada membro do grupo tem um (ou mais) traço de personalidade muito característico – Ross, por exemplo, é extremamente nerd, enquanto Phoebe é a ‘maluca’ da turma. Juntos, os seis passam pelos desafios da vida adulta: falta de dinheiro, problemas no trabalho, embates com a família e, principalmente, problemas amorosos. Rachel e Ross se tornam um ‘casal iô-iô’, e eventualmente Monica e Chandler acabam se apaixonando.

Assinada por David Crane e Marta Kauffman, a série era transmitida pela NBC e, hoje, pertence à Warner. Cada capítulo traz uma história principal – todos os episódios começam com 'The one with/the one where’ ('Aquele com/Aquele em que'), seguidos do dilema principal, como Aquele Em Que Rachel Se Atrasa (S08E22) e Aquele Em Que Monica Canta (S09E13). A exceção são os dois últimos episódios, que foram ao ar em 2004, e se chamam apenas The Last One (O Último), com partes 1 e 2.

Além do sucesso de público, F.R.I.E.N.D.S foi consagrada também pela crítica. A série foi indicada a 62 prêmios Emmy e é citada, até hoje, em diversos rankings que elegem as melhores séries da história. Mais do que isso, foi capaz de se infiltrar na cultura jovem, inspirados bordões, modo de falar, gestos e até hábitos culturais.