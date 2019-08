Os 10 momentos mais emblemáticos da MTV

Entre os anos de 1990 e 2013, a MTV transmitiu momentos que entraram para a história da televisão. Da bronca de Caetano Veloso na emissora ("Bota essa porra pra funcionar!") ao beijo gay sem censura exibido no programa Beija Sapo, relembre os 10 momentos mais emblemáticos da emissora:

A primeira transmissão

A apresentadora Astrid Fontenelle abriu os trabalhos da MTV no dia 20 de outubro de 1990. Exatamente ao meio-dia, a emissora transmitiu um vídeo em que a apresentadora aparece sozinha, em close, dizendo "Oi, eu sou a Astrid, e é com o maior prazer que eu estou aqui, anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil!". A fala foi seguida por uma vinheta, e estava inaugurado o canal.

Racionais MC's no VMB (1998)

O lançamento do disco Sobrevivendo no Inferno, de 1997, ampliou a visibilidade do grupo Racionais MC's para grupos além da periferia paulistana. Em 1998, o grupo ganhou o prêmio Escolha da Audiência no VMB, pelo clipe Diário de Um Detento, e se apresentou com a música Capítulo 4 Versículo 3. No discurso, Mano Brown agradeceu à mãe, "que lavou muita roupa pra playboy pra me fazer chegar onde eu tô hoje".

O beijo gay em Fica Comigo (2000)

Ainda hoje um tabu na TV, um beijo gay foi transmitido pela MTV nos anos 2000. O programa Fica Comigo, à época maior audiência da emissora, preparou uma edição especial apenas com pessoas do mesmo sexo. Depois dele, outros programas da MTV, como Beija Sapo, A Fila Anda e Pé Na Bunda, também trouxeram casais LGBTs para a telinha.

'MTV, coloca essa porra pra funcionar!' (2004)

Em 2004, Caetano Veloso foi escalado para se apresentar no VMB ao lado do escocês David Byrne. Durante a apresentação, a produção teve alguns problemas com o som. Irritado, Caetano soltou a frase que se tornaria um bordão nos anos seguintes: "Ô pessoal da Emêtêvê, vergonha na cara! Vamo começar de novo e bota essa porra pra funcionar!".

João Gordo x Dado Dolabella (2003)

Outro momento da MTV que rendeu um grande bordão foi a briga entre João Gordo e Dado Dolabella no programa Gordo a go-go. Em um lapso de ousadia, Dado Dolabella disse que Gordo havia traído o movimento punk. A discussão foi esquentando e terminou com Dado dando uma machadada na mesa do programa.

O beijo entre Mion e Cazé (2006)

Se em 2003 Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera se beijaram durante uma apresentação no VMA, o prêmio brasileiro não ficou para trás. Três anos depois, os vjs que apresentavam a disputa, Marcos Mion e Cazé, improvisaram uma cena do filme Brokeback Mountain e se deram um beijo de cinema.

Estúdio Coca-Cola: Chitãozinho e Xororó e Fresno (2008)

No ar entre março de 2007 e agosto de 2008, o programa Estúdio Coca-Cola era transmitido mensalmente pela MTV. A atração juntava bandas e artistas com estilos bem diferentes para interpretar clássicos de uma delas. A improvável parceria entre Chitãozinho e Xororó e Fresno aconteceu em 2008 e resultou em uma versão bem diferente de Evidências.

A performance do Bloc Party (2008)

Os britânicos do Bloc Party passaram por maus bocados no VMB de 2008. Convidados como atração internacional para se apresentar no prêmio, abusaram do playback e foram duramente vaiados pelo público. O momento é considerado um dos mais constrangedores da premiação.

Restart vaiado no VMB (2010)

Outro momento constrangedor foi a recepção do público aos coloridos do Restart no VMB de 2010. A banda levou os principais prêmios da noite, mas a audiência não parecia muito satisfeita.

Os últimos minutos da emissora (2013)