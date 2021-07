Orlando Drummond recebeu diversas homenagens na carreira

Com certa frequência, é comum ver o público criticar o fato de alguns artistas serem lembrados ou homenageados "só quando morrem". Não parece ter sido o que aconteceu com Orlando Drummond, ator e dublador que morreu nesta terça, 27, aos 101 anos de idade. Talvez uma das principais homenagens tenha sido sua última participação na Escolinha do Professor Raimundo.

Na versão mais recente do programa, comandada por Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, o veterano foi chamado para reviver o clássico personagem Seu Peru ao lado de Marcos Caruso, responsável por interpretá-lo na nova atração. "Não tem preço", comentou.

Mesmo com o episódio indo ao ar na TV aberta somente em 2020, a gravação foi realizada em 21 de junho de 2019. Quatro dias antes, recebeu a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, honraria dada a personalidades que se destacam na sociedade brasileira. Em 20 de novembro de 1993, Drummond já havia recebido a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a pedido da então deputada Daisy Lúcidi, sua ex-colega dos tempos de rádio Tupi.

Em 2019, o bloco de carnaval carioca Diversão Brasileira teve o tema "Dublando Drummond 100 Anos", em homenagem ao centenário de Orlando. No ano anterior, ele já havia chamado atenção ao curtir a folia com fãs. Em 2012, Drummond ainda foi homenageado no 1º Prêmio de Dublagem Carioca, recebendo um troféu das mãos de seu neto, Dudu.