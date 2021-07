Orlando Drummond emprestou a voz aos mais variados personagens

É difícil encontrar algum brasileiro que nunca tenha ouvido a voz de Orlando Drummond, que morreu nesta terça, 27, aos 101 anos de idade. Como dublador, emprestou sua voz aos mais variados personagens ao longo de sete décadas diferentes.

Seu primeiro trabalho como dublador ocorreu em um seriado dos Três Mosqueteiros, fazendo a voz do personagem Porthos. O último foi uma breve participação como Vingador, de A Caverna do Dragão, no comercial de uma marca de carros, em 2019, já aos 99 anos de idade.

Um dos principais personagens que têm a sua voz é o cão Scooby-Doo, que dublou entre 1972 e 2012. Há também outros personagens icônicos, como o marinheiro Popeye, o Sargento Garcia, da série Zorro, o alienígena protagonista de Alf, o Eteimoso e o Vingador, de A Caverna do Dragão.

Ao longo de 11 anos, dublou Martin Crane, pai do protagonista da série Frasier, exibida na década de 1990. Sua voz também esteve presente na versão brasileira de clássicos do cinema como Ben-Hur e Titanic.

Na década de 2010, aventurou-se na dublagem de jogos eletrônicos, emprestando sua voz a personagens de games como Diablo III, Assassin's Creed e The Witcher.

Sobre o início de sua carreira na dublagem, comentava: "Estava na [rádio] Mayrink Veiga, coisa de 1959. [Foi]na ZIV, hoje Delart, do meu amigo Carlos de la Riva". Drummond também destacava a importância da empresa de dublagem Herbert Richers em sua carreira: "Do Herbert eu era funcionário contratado, fiquei 49 anos com ele."

RELEMBRE AS PRINCIPAIS DUBLAGENS DE ORLANDO DRUMMOND: