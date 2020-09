‘Órfãos da Terra’, da Globo, vence o Seoul International Drama Awards

Nesta terça-feira, 15, a novela Órfãos da Terra recebeu o Grand Prize na 15ª edição do Seoul Drama Awards, a premiação de entretenimento mais importante da Ásia, informou a Rede Globo. A produção foi contemplada com o Grand Prize, que destaca a obra de maior relevância, popularidade e originalidade entre os concorrentes.

“Receber esse prêmio é mais uma de tantas alegrias que esse trabalho nos trouxe. Tivemos a grande felicidade em ter a obra tão bem aceita no Brasil, e agora saber que a novela está tocando e emocionando as pessoas pelo mundo é um prazer ainda maior”, comemorou o diretor artístico da novela, Gustavo Fernández.

Órfãos da Terra é uma novela de Thelma Guedes e Duca Rachid, que foi licenciada para mais de 50 países e está disponível na íntegra no serviço de streaming Globoplay. Ela conta a história do casal Laila e Jamil, que desembarca no Brasil para tentar viver o amor que os uniu ainda no Oriente Médio.

"É sempre bom ter o seu trabalho exaltado, ainda mais em um prêmio tão importante como o Seoul Drama Awards. Mas o mais emocionante é saber que nossa mensagem de acolhimento e empatia às pessoas em situação de refúgio, está sensibilizando outros públicos pelo mundo", diz a autora Duca Rachid. Thelma Guedes completa: “Só tenho a agradecer à Globo que tornou possível que essa novela existisse, aos nossos parceiros diretores e toda a equipe que fez essa travessia com a gente”.

A cerimônia de premiação ocorreu sem a presença do público no MBC Open Hall, em Seul, Coreia do Sul por conta da pandemia de coronavírus. Foram eleitas as melhores produções televisivas internacionais nas categorias Serial Drama, TV Movie, Mini-Series e Short Form.

Durante a cerimônia de premiação, foi exibido um vídeo em que as autoras, o diretor Gustavo Fernández e os atores Renato Góes e Julia Dalávia simulam estar se arrumando para a festa e agradecem ao festival pela escolha da novela para receber o principal prêmio do festival.

Esta é a primeira vez que a Globo vence a categoria máxima do Seoul International Drama Awards. Em 2011, Passione ganhou o Silver Bird Prize na categoria Serial Drama. A TV Globo teve ainda outra indicação, em 2007, com Sinhá Moça. Órfãos da Terra também ganhou o Rose D’Or Awards na categoria Serial Drama no ano passado.