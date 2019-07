‘Orange is The New Black’: série da Netflix chega ao fim nesta sexta, 26; relembre as temporadas

Série mais assistida da Netflix, Orange is The New Black (2013) atraiu cerca de 105 milhões de telespectadores, que assistiram a pelo menos um episódio da atração. Nesta sexta-feira, 26, o programa que retrata a vida em uma prisão feminina dos Estados Unidos chega a sua sétima e última temporada. Como preparação para a maratona do fim de semana, o Caderno 2 preparou um resumo especial de todos os capítulos anteriores.

Sobre o que é Orange is The New Black?

Baseada no livro autobiográfico Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison, de Piper Kerman, a série se propôs a acompanhar a história de mulheres que, por razões diversas, haviam sido presas na unidade federal de Litchfield.

O fio que conecta todas as histórias é a protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling), presa por um crime de dez anos atrás: quando jovem, ajudou sua então namorada Alex Vause (Laura Prepon) a traficar drogas. No momento em que sua prisão é decretada, Piper vive uma vida completamente diferente e tradicional. Está noiva de um homem, Larry (Jason Biggs) e pretende abrir uma loja de sabonetes com sua melhor amiga, Polly (Maria Dizzia).

Piper recebe uma sentença de 15 meses e é direcionada à prisão de Litchfield. Lá, reencontra Alex e conhece a dinâmica violenta das prisões americanas. A partir daí, o seriado ganha muitas protagonistas.