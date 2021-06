O que ver depois de 'Lupin'

A Parte 2 de Lupin traz Assane Diop (Omar Sy) tentando salvar sua família e dividido sobre seus planos de vingar a prisão injusta de seu pai, acusado de roubar um colar.

Já terminou os cinco episódios? Enquanto a Parte 3 não chega, tente alguma dessas séries:

Loki

Como Assane Diop, o Deus da Trapaça também gosta de se disfarçar - e nem precisa de bigode falso para isso. Ele engana e mente, e muitas vezes é movido pelo desejo de vingança. Mas na sua própria série vamos um Loki (Tom Hiddleston) diferente, afastado do irmão Thor (Chris Hemsworth) e dos Vingadores, tentando salvar a pele ajudando Mobius (Owen Wilson) a capturar uma Variante que está bagunçando a linha do tempo. No Disney+.

La Casa de Papel

Muito difícil você não ter visto, mas vai que... A série espanhola também fala de um assalto. Só que, em vez de um colar no Louvre, o alvo é a Casa da Moeda espanhola, em Madri. As duas primeiras temporadas estão disponíveis, e a terceira foi dividida em duas partes, que chegam em setembro e dezembro. Na Netflix.

Elementary

Assane Diop sempre está um passo à frente de seus perseguidores, como o Sherlock Holmes de Jonny Lee Miller, que leva à loucura sua fiel escudeira, a Dra. Watson (Lucy Liu). No Amazon Prime Video.

Carmen Sandiego

Esta é uma animação e dá para ver com os filhos. A personagem do título é uma ladra que usa seu talento para o bem, viajando o mundo para tentar salvar o mundo da organização V.I.L.E. Na Netflix.

Watchmen

Assim como Lupin, tem mistério, vingança, questões familiares e trata de preconceito racial - aqui, de maneira mais explícita do que na série francesa. Depois de um grupo supremacista branco atacar as casas de 40 policiais, eles passam a andar mascarados e disfarçados. Na HBO.

Killing Eve

Um jogo de gata e rata - e de obsessão mútua - se estabelece entre a assassina de aluguel Villanelle (Jodie Comer) e a investigadora do serviço secreto inglês Eve Polastri (Sandra Oh). Na Globoplay.

Succession

Uma família podre e rica. Assim como os Pellegrini, contra quem Assane Diop jura vingança, os Roy, donos de um conglomerado de mídia e entretenimento, também têm muito a esconder. Com duas temporadas disponíveis, mostra a briga familiar quando o patriarca decide se aposentar. Na HBO.