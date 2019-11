'O espírito da princesa disse que me aprova', diz Helena Bonham-Carter, que estreia em 'The Crown'

Helena Bonham-Carter sempre surpreende. Na estreia da terceira temporada de The Crown, a musa de Tim Burton falou ao Estado e contou detalhes sobre a preparação para interpretar a princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth II.

Por se tratar de uma personagem histórica, Helena diz que foi atras de uma médium para descobrir detalhes sobre vida da princesa morta e pedir algumas dicas. A atriz chega a revelar que o fantasma de Margaret sabia de outra atriz foi sondada para seu papel, mas que Helena foi sempre sua primeira escolha.

Você procurou uma médium para conversar com o fantasma da princesa Margaret. Como foi essa experiência?

Ela foi muito útil para minha interpretação. Disse com detalhes como eu deveria fumar, uma de suas marcas. O fantasma da princesa também disse que preferiu a mim em relação à outra atriz que foi sondada para esta temporada.

Então você já foi aprovada!

Bom, acho que isso eu só vou descobrir mesmo quando morrer (risos).

Nesta temporada, parece que a princesa Margaret está ainda mais insatisfeita.

Ela imaginou que seu casamento com Armstrong Jones seria fantástico. Mas acabou virando outra coisa.

Sua posição na realeza também não será assunto encerrado. Onde ela quer chegar?

Seus embates com a irmã se misturam com as brigas pelo que significa a Coroa. Não é difícil personalizar um dever como esse.

O que você achou da infinidade de figurinos tão luxuosos?

No começo, fiquei pensando ‘por que tenho que trocar de roupas tantas vezes’. A silhueta da mulher vitoriana não é tão simples.