O astro de 'BoJack Horseman' se despede em sexta temporada

BoJack Horseman voltou para se despedir. Uma das séries mais queridas da Netflix, a produção criada pelo comediante e escritor Raphael Matthew Bob-Waksberg se prepara para o fim com o lançamento da sexta e última temporada.

No trailer divulgado, a série caminhou para um final que pode ser feliz, para o protagonista. O cavalo mais famoso dos anos 1990, BoJack, vai ter que acertar suas contas com o passado e com as outras personagens. A série faz parte do tipo de animação voltada para o público adulto, como Os Simpsons e South Park.

Quem não recorda da história ou ainda não assistiu, as temporadas anteriores também estão disponíveis na plataforma. Elas narram a vida de um 'cavalo-humano' de meia idade que fez sucesso na TV norte-americana nos anos 1990. Depois da fama, o sujeito enfrenta uma ciclo de ressentimentos, festas e drogas em sua mansão, em Los Angeles.

Na nova temporada, BoJack já está mais velho e vai compreender - ou não - que chegou a hora de deixar um legado. Também haverá encerramento para as histórias do cão Mr. Peanutbutter, Todd e sua namorada Maude, Princesa Carolyn com seu bebê e Diane.

Confira o trailer: