Novela ‘Cara e Coragem’ estreia com promessa de muita emoção em cenas de aventura

Finalizada a história dos quatro personagens que escaparam da morte e com ela precisaram se entender durante toda a trama de Quanto Mais Vida, Melhor!, agora chegou a hora de entrar no clima de aventura com os novos quatro protagonistas de Cara e Coragem, que estreia nesta segunda, 30, no horário das 7, na Globo. E não será só isso, o folhetim terá o capítulo do dia reexibido na madrugada, de segunda a sexta, entrando logo após Conversa com Bial, e de sábado, depois do Supercine.

Segundo a autora, Claudia Souto, Cara e Coragem é uma comédia romântica com muita ação e mistério. “O universo da novela é o dos dublês, mas a temática será a da coragem em todos os campos das nossas vidas”, conta a criadora.

A história de Cara e Coragem gira em torno de uma fórmula secreta, que pode significar um avanço para a medicina e a saúde da humanidade. Claro que, se for parar nas mãos de pessoas de caráter duvidoso, o que seria positivo pode tornar-se algo perigoso. Acontece que essa descoberta revolucionária foi colocada em uma maleta, que desapareceu em algum ponto de um lugar isolado. Eis aí a chave para ligar os quatro personagens principais da trama.

Clarice Gusmão (Taís Araujo) é a diretora da empresa que desenvolveu a fórmula secreta em seu departamento de pesquisa comandado por Jonathan Azevedo (Guilherme Weber). Para reaver a preciosa criação, ela contrata os dublês de cenas perigosas Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) para a aventura. O quarto personagem é o instrutor de parkour Ítalo (Paulo Lessa), namorado de Pat, que ela mantém em sigilo.

Com esse enredo de suspense e muita ação, a autora Claudia Souto destaca a questão da coragem, em seus mais variados prismas, como fundamental. “A coragem a partir da coisa mais simples, para enfrentar a luta diária, desde você levantar com esperança, até uma coragem maior que é a de você se declarar para quem você ama”, afirma a escritora, explicando o motivo de ter escolhido o universo dos dublês, “que usam a coragem para ganhar o seu dia a dia”.