Novela australiana retoma gravações sem beijos, abraços ou brigas

A novela australiana Neighbours está sendo gravada novamente, mas os telespectadores não devem esperar beijos, abraços ou socos nos novos episódios, já que os integrantes do elenco cumprem regras rígidas de distanciamento social impostas para conter a disseminação do novo coronavírus.

A pandemia afetou a indústria do entretenimento em todo o mundo e muitos programas populares de televisão tiveram que suspender a produção.

O elenco e a equipe de Neighbours tiveram uma pausa de um mês, enquanto os produtores refaziam roteiros e histórias para garantir que os atores pudessem ficar separados, de acordo com as diretrizes do governo australiano sobre distanciamento social.

"Esta é uma situação sem precedentes, não existe um livro de regras para isso", disse Jason Herbison, produtor executivo da novela, agora com 35 anos, sobre os moradores de um subúrbio fictício na cidade australiana de Melbourne.

"Então, o que realmente tivemos que fazer foi parar, ouvir os conselhos do governo e analisar a maneira como filmamos o programa. E, em consulta com nosso elenco e equipe, formulamos um plano com o qual sentimos que todos poderíamos voltar a trabalhar com segurança", disse ele em entrevista via Skype.

Isso incluiu a redução do número de personagens em cenas específicas. Às vezes, eles os filmavam em "componentes menores" antes de juntar as cenas na sala de edição.

Em cenas íntimas, um personagem pode "se inclinar para um beijo, e então a câmera se afasta e ouvimos uma risadinha", afirmou Herbison. "Trata-se de repensar a cena de maneira diferente."