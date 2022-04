Nova temporada de ‘Que História É Essa, Porchat?’ estreia na Globo

Dessa vez o público da tevê aberta poderá conferir quase que concomitantemente a nova temporada do programa Que História É Essa, Porchat?, que estreou no final do mês passado no GNT e entra nesta quarta, 6, na programação da Globo, após o BBB 22. E, como em outras atrações do gênero, a plateia está lá, para interagir e balizar o trabalho, com as precauções necessárias ainda, mas presente. Para Fábio Porchat, ter o público presente é “sempre um sonho para o comediante”. E isso porque, considera o apresentador, “a resposta é imediata”, e não só pela risada, mas pelo conjunto de reações do público presente, que mostra se a história funcionou. “No fim das contas, aquela plateia ali é uma representação do público de casa, então se estão gostando, a chance de o público de casa estar gostando é grande.”

Convidados

Taís Araujo, Ary Fontoura e Gkay são os convidados do primeiro programa, mas o humorista revela alguns outros nomes que estarão na atração em outros episódios. “Consegui já para esta temporada a Glória Pires, que é um acontecimento”, conta Porchat. “Quem imagina a Glória correndo atrás de assaltantes na rua?”, diverte-se o humorista ao citar algo da história que a atriz contou. Mas, como explica o apresentador, não foi assim um trabalho simples conseguir persuadir Glória Pires a estar no Que História É Essa, Porchat?, exigiu um certo poder de convencimento.

Segundo o apresentador, os convidados gostam de estar no programa, mas geralmente afirmam que não têm história legal para contar. E foi o que ocorreu com Glória Pires. “Ela me disse que não tinha história para contar, mas eu fiquei falando com ela, fomos jantar, e eu consegui cavucar ali e achamos ótimas histórias que ela vai contar.”

Próximo objetivo

Pelo programa já passaram inúmeros artistas, mas claro que Porchat tem suas ambições e não sonha baixo, não, revelando alguns nomes que ele gostaria muito de conseguir levar ao palco. “Quem eu quero muito é o William Bonner, que já disse que virá sim, mas não este ano”, afirma Porchat. Entre outros nomes que ele deseja na atração, afirma que queria muito o Faustão. “Mas realmente perdi minha chance, pois quando eu estava na Record ele estava na Globo, quando vim pra Globo ele foi para a Band, ele está fugindo de mim”, brinca.