Nova temporada de 'Fazendo a Festa' será mais interativa, diz Fernanda Rodrigues

Atriz desde de criancinha, em 2015 Fernanda Rodrigues teve a chance de mudar um pouco o rumo de sua carreira e partiu para uma empreitada diferente, comandar o programa Fazendo a Festa, do GNT. Prestes a iniciar uma nova temporada, que começará em 9 de março, ela continua firme à frente da atração, que, a cada episódio, faz a alegria da criançada. Ela diz que se diverte com cada episódio, que realiza o sonho de alguma criança, proporcionando a ela uma festa de aniversário dos sonhos, sempre com algum tema escolhido pelos pequenos. Mãe de duas crianças pequenas, Fernanda anda um tanto ocupada, mas aceitou responder algumas questões por e-mail.

A ideia do programa é sua mesmo? Como surgiu?

Todo mundo acha que é meu (risos), mas é um projeto do GNT. Só que é tão a minha cara que parece meu mesmo. Eles tiveram a ideia e quando recebi o convite aceitei na hora. Realmente é a minha cara.

Você lida bem com a cozinha, costuma preparar as festas de suas crianças?

Na cozinha não sou muito boa não. Mas tô aprendendo várias coisas com o programa. E adoro fazer as festinhas dos meus pequenos, às vezes estou com mais tempo, então faço tudo, às vezes fico mais ocupada e não consigo tanto, mas sempre dou um jeito de participar de alguma forma.

Lidar com criança, muitas vezes, pode nos surpreender. Já aconteceu algo que não estava no roteiro?

Ah, acontece o tempo todo. Criança é muito espontânea e verdadeira. O roteiro do programa é todo feito pra ser o mais natural possível e a gente não perder a espontaneidade das crianças. Por isso que me emociono e me divirto tanto.

É legal ver como você entra no clima das festinhas, se diverte com as crianças... É assim mesmo, você se joga nos sonhos que elas estão realizando?

Me jogo mesmo. Acho a coisa mais linda essa pureza que as crianças têm na hora de contar seus sonhos. Amo. Esse programa é uma alegria pra mim.

+++ Fantasia de 'Paddington 2' faz reflexo intrigante sobre a Inglaterra

O que terá de diferente na nova temporada?

A sétima temporada estreia em março e é um formato um pouco diferente das outras. Chama-se Fazendo a Festa – Mão na Massa. A gente tem uma interação maior com as crianças, principalmente com a família delas. Queremos ouvir os pais, os avós, os padrinhos. Foi muito emocionante gravar. Acho que todo mundo vai amar as novidades.

Teve alguma festa que tenha te marcado de forma mais intensa? Algum personagem (aniversariante) mais interessante?

Tiveram tantos. Quase 100 festas, né? Todas são muito emocionantes e especiais. Mas tiveram algumas bem marcantes, como a do Japão, a do Pequeno Príncipe, a que homenageou o próprio programa, que foi tão linda. Ah, já lembrei várias aqui. Difícil escolher.

+++ Animação brasileira ‘Lino’ estreia em 1,2 mil salas de cinema na Rússia

E você, Fernanda, consegue um tempinho para você?

Tempo curto, mas consigo (risos). Quando dá, eu faço umas coisinhas pra mim, vou ao salão, faço uma massagem, saio pra almoçar com as amigas, mas na maioria do tempo é correria de trabalho, casa e filhos. Mas amo essa vida também. Me sinto realizada.

Como anda sua agenda profissional, depois da participação na novela já tem novos projetos?

A sétima temporada do programa Fazendo a Festa estreia no mês que vem e, em maio, já voltamos a gravar a oitava. Estamos em processo de produção do filme Tô Grávida, da peça que eu faço com o Paulinho Vilhena. Tem meu blog chegueiaomundo.com.br que conto minha vida de mãe e troco experiências com outras mães também. E tem o livro que vou lançar também sobre esse mesmo assunto: maternidade. Tem muita coisa boa vindo aí.