Nova série baseada em livro de George R. R. Martin será exibida na Netflix

Jeremy Egner, The New York Times

Os fãs de Game of Thrones desanimados com a notícia de que a série não volta antes de 2019 podem talvez gostar de outro anúncio feito na quinta-feira, 4: Nightflyers, baseada em outro trabalho de George R. R. Martin, vai virar série pelo Syfy e pela Netflix.

Dito isso, Martin é a única coisa que as duas séries dividem. Nightflyers é inspirado num romance sci-fi macabro do autor, originalmente publicado em 1980, sobre um grupo de cientistas numa expedição para fazer contato com a vida extraterrestre. O livro virou um filme de terror de baixo orçamento em 1987.

+ Última temporada de 'Game of Thrones' será lançada apenas em 2019

O Syfy fez o anúncio oficial, mas Martin já havia comentado a série num post em seu blog, dizendo que estrearia neste verão no hemisfério norte "se tudo seguir o cronograma". Ainda não há uma data oficial de lançamento. O autor, atualmente trabalhando em The Winds of Winter, o próximo livro da série Crônicas de Gelo e Fogo, vai ser creditado como produtor executivo da nova série, mas não há expectativa de que ele esteja diretamente envolvido.

"Ainda que se separe consideravelmente do meu livro em alguns detalhes, a essência da história se mantém a mesma", escreveu Martin no seu blog. "O argumento é muito bom por si mesmo, e um bom ponto de partida para uma série."

+ Globo de Ouro 2018: Previsões sobre as principais categorias

Jeff Buhler, que escreveu o remake de Jacob's Ladder (Alucinações do Passado), adaptou Nightflyers para a televisão e também será produtor executivo. Daniel Cerone, escritor e produtor de The Blacklist e Dexter, será o showrunner.

A série terá Gretchen Mol (Boardwalk Empire) e Brian F. O'Byrne (Mildred Pierce), entre outros. Nightflyers será exibida pela Netflix fora dos EUA. / Tradução Guilherme Sobota