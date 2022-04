No filme argentino 'Granizo', o clima descontrolado derruba o homem do tempo

Uma das boas surpresas da Netflix vem da Argentina. Sim, novamente o cinema dos nossos hermanos está conquistando o público da plataforma com o filme Granizo. Dirigido por Marcos Carnevale, produção coloca em cena a história de Miguel Flores, um popstar da previsão do tempo, que nunca errou um prognóstico em 20 anos de profissão. É tido por todos como “infalível”, que seguem sem medo suas análises climáticas certeiras. Até o dia em que ele verá seu mundo ruir.

O ator e humorista Guillermo Francella, 67 anos, é quem dá vida a Miguel Flores. O tal meteorologista que só conhece acertos em suas previsões e por isso mesmo conta com uma legião de fãs que começam seu dia sabendo como será seu dia. Flores é um cara estudioso do clima, está sempre de olho nos satélites e seus mapas. Vive sozinho em Buenos Aires, companhia somente de seu peixinho Oswaldo. E será esse seu pet que o fará sentir algo estranho no dia em que estreará seu programa Show do Tempo na TV.

Tanto é visto como um profissional de enorme respeito, que Flores sai de casa rumo a seu momento de glória e é cumprimentado e elogiado pelos vizinhos e passantes do local. Mas, justo em sua aguardada estreia, o meteorologista não prevê o que se mostrará uma noite de fúria do tempo em Buenos Aires. Em seu programa, o que passa para o público é que não haverá nada de anormal, clima tranquilo. E aí, uma tremenda chuva de granizo cai sobre a capital argentina, que afetará a vida das pessoas e, consequentemente, sua reputação será jogada na lama.

A solução será sair de Buenos Aires, às pressas e escondido, pois todos querem tirar satisfações com ele, às vezes de forma bem agressiva. Flores toma a estrada rumo a Córdoba, onde vive sua filha, Carla (Romina Fernandes) , que ele não vê tem muito tempo. Surge aí a questão familiar, o distanciamento de pai e filha após a morte da mãe. Um não sabe muito bem como é a vida do outro. Junto consigo, Flores leva seu amigo Osvaldo, claro. E aí que que ele encontrará Bernardo (Norman Briski), um ermitão que sabe ler o tempo de forma natural. Estará aí uma chance de retomar sua carreira e sua credibilidade, poie ele pode agora evitar uma catástrofe ainda maior que está para acontecer.

Verdade na tela?

Rola pela internet a questão sobre se a trama seria baseada em história real ou não. Não é bem assim, mas pode ter usado como argumento uma tempestade de granizo que ocorreu em 2018 e fez muitos estragos na cidade argentina de Villa Carlos. Nesse dia, como foram divulgados na época, as pedras de gelo eram de assustar mesmo, chegando a medir mais de 15 cm. O que ser observa na história contada no filme, quando uma chuva de granizo despenca sobre a cidade portenha.