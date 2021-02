No Dia da Marmota, filme 'Feitiço do Tempo' terá maratona no canal Paramount Network

O dia 2 de fevereiro é conhecido nos Estados Unidos como o Dia da Marmota, tema que conduz o filme Feitiço do Tempo (Groundhog Day), de 1993. Aproveitando a data, o canal Paramount Network preparou uma maratona, com a exibição ininterrupta da produção, que terá início às 6h11 desta terça-feira, 2.

Dirigida por Harold Ramis, comédia conta a história de Phil (Bill Murray), repórter de televisão que apresenta as previsões da meteorologia, e que tem de ir a uma pequena cidade fazer uma matéria sobre o aguardado Dia da Marmota. Trabalho feito a contragosto, o jornalista não faz a mínima questão de demonstrar boa vontade com o evento anual, que reúne espectadores do todo o país

Pretendendo ir embora o mais rapidamente possível, Phil fica, inexplicavelmente, preso no tempo, o que faz com que acorde sempre no mesmo dia. No começo, ele usa o fato de forma a ajudá-lo em alguns pontos, acha positivo, mas, com o passar dos dias, percebe que está condenado a vivenciar para sempre os eventos daquele dia.

A seguir, veja algumas curiosidades sobre o filme Feitiço do Tempo.

Há exatamente 38 dias retratados no filme, parcial ou totalmente.

Bill Murray foi mordido pela marmota duas vezes durante as filmagens e teve que receber injeções antirrábica, porque eram muito graves.

Todos os relógios da lanchonete da cidade estão parados, refletindo a situação de Phil.

A cena em que Phil pega o despertador e o joga no chão não saiu como planejado. Bill Murray arremessou o relógio, que mal quebrou, então a equipe usou um martelo para dar a ele uma aparência realmente quebrada. O relógio realmente continuou tocando a música como no filme.

O diretor Harold Ramis originalmente queria Tom Hanks para o papel principal, mas voltou atrás, dizendo que Hanks era "muito bom rapaz".

para o papel principal, mas voltou atrás, dizendo que Hanks era "muito bom rapaz". Nos extras presentes no DVD do filme, o diretor Harold Ramis afirma que a ideia original era que Phil vivesse no dia 2 de fevereiro por cerca de dez mil anos. Mais tarde, disse que personagem provavelmente viveu no mesmo por cerca de dez anos.

A ideia de Phil lendo para Rita ( Andie MacDowell ) enquanto ela dorme veio de Murray. Sua mulher bebeu muito champanhe na noite de núpcias e adormeceu cedo, então ele leu em voz alta para ela até que ele também adormeceu.

Bill Murray, aliás, estava se divorciando na época das filmagens e ficou obcecado com o filme. Ele ligava para Harold Ramis constantemente, muitas vezes nas primeiras horas da manhã. Ramis finalmente enviou o escritor Danny Rubin para conversar com o ator e resolver todas as suas ansiedades, e essa foi uma das razões pelas quais Murray parou de falar com Ramis por vários anos.

O que é o Dia da Marmota

Realizado nos Estados Unidos e também no Canadá, o Dia da Marmota é um evento que acontece todo dia 2 de fevereiro, momento em que se observa o comportamento de uma marmota (groundhog), após manter seu período de hibernação, quando poderá se prever a chegada da primavera. Assim, o público presente fica aguardando o movimento do animal que, se voltar para a toca, significará que o inverno será mais longo. E, se for o contrário, a primavera chegará mais rápido.

Essa tradição continua ocorrendo e ganhou força depois que o filme Feitiço do Tempo ganhou popularidade, sendo transformado em um clássico. E, a mais frequentado desses eventos é o que ocorre na cidade de Punxsutawney, no estado da Pensilvânia, onde, reza a lenda, foi realizada a primeira celebração nos EUA. Antes de chegar em terras americanas, a tradição, que é alemã, era realizada com um texugo (badger) e pode tido influência de celebrações latinas e celtas, na troca de estações.

Apesar estudos afirmem que o comportamento da marmota não esteja ligado com a mudança da estação, a tradição permanece e o público continua aguardando pela reação do animal e sua previsão do tempo. Sempre com muita festa.