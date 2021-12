Nicole Kidman é Lucille Ball e Javier Bardem, Desi Arnaz, no filme 'Being the Ricardos'

Os atores Nicole Kidman e Javier Bardem lançaram na segunda-feira em Los Angeles seu filme mais recente, "Being the Ricardos", que trata do ícone de Hollywood Lucille Ball e de Desi Arnaz, que estrearam a clássica série cômica norte-americana I Love Lucy e também eram um casal fora da tela. Estreia prevista para 21 de dezembro na Amazon Prime Video.

Tony Hale, que interpreta o produtor-executivo do seriado, Jess Oppenheimer, disse que as plateias não precisam conhecer I Love Lucy para assistir ao filme, que foi escrito e dirigido por Aaron Sorkin.

"Sorkin sempre quis que nos concentrássemos na humanidade do que estes personagens estão passando", explicou Hale. "Eles são seres humanos lidando com apostas altas."

Durante uma semana de produção da série, Ball não somente é acusada pela mídia de ser comunista, mas surgem reportagens segundo as quais Arnaz a está traindo e ela ainda descobre que está grávida.

Apesar de o filme mostrar o casal em seu pior momento, sua filha, Lucie Arnaz, elogiou muito a produção, dizendo que Kidman tem "a alma de minha mãe".

O filme retrata os grandes passos que Ball deu como mulher no mundo do entretenimento, comandando seu próprio estúdio de produção e atuando durante a gravidez.

Bardem disse à Reuters que não foi o ideal filmar durante a pandemia, já que ele e Kidman não conseguiram se encontrar antes de começar a rodar para ficarem à vontade.