Netflix vai tirar todos os seus filmes do festival de cinema de Cannes

LOS ANGELES - A Netflix Inc anunciou nesta quarta-feira, 11, que estava se retirando totalmente do Festival de Cannes, que será aberto em 8 de maio, depois de organizadores terem banido filmes da plataforma de streaming da competição pela sua recusa de lançá-los nos cinemas.

O chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, disse à publicação Hollywood Variety em uma entrevista que não havia motivo para participar de Cannes depois da mudança das regras do festival.

O diretor do Festival de Cannes, Thierry Fremaux, disse no mês passado que a Netflix se recusava a divulgar seus filmes em cinemas na França e por isso seria banida da competição no festival de 12 dias. No entanto, Thierry disse à Netflix que poderia exibir filmes fora da competição.

A Netflix não participará como um não competidora, Sarandos afirmou à Variety. “Eu não penso que teria qualquer razão para ir fora da competição. A regra era implicitamente sobre a Netflix, e Thierry fez explicitamente sobre a Netflix quando anunciou a regra.”

“Nós queremos que nossos filmes estejam em igualdade de condições com todos os outros cineastas”, acrescentou Sarandos. “Há um risco em nós tomarmos esse caminho e ter nossos filmes e cineastas tratados desrespeitosamente no festival. Eles decidiram o tom. Eu não acho que seria bom para nós estar lá.”

A Netflix pretende lançar 80 filmes originais em 2018 para os seus 109 milhões de assinantes ao redor do mundo.