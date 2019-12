Netflix vai adaptar livro escrito por Paul McCartney em 2005

A Netflix e Paul McCartney irão produzir um filme de animação baseado no livro High in the Clouds, que o lendário integrante dos Beatles publicou com Philip Ardagh, em 2005.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, pela própria plataforma de streaming, que confirmou que, além da produção, McCartney também será o responsável por compôr canções inéditas para a obra.

"Estamos muito felizes de nos associarmos à Netflix. Sempre adorei os filmes de animação, e este é um projeto importante e apaixonante para mim. Mal posso esperar, para que o mundo o veja", afirmou o músico, por meio de comunicado.

Este será o segundo trabalho de animação com o envolvimento de McCartney. Em 1985, o 'beatle' escreveu, produziu, estrelou e musicou o curta Rupert and the Frog Song.

Escrito pelo músico e por Philip Ardag, High in the Clouds conta a história de uma esquila adolescente, chamada Wirral, que conhece um grupo de jovens rebeldes que vivem nas nuvens.

A versão cinematográfica ficará a cargo com os estúdios Gaumont, em parceria com a Netflix. A direção ficará a cargo de Timothy Reckart (A Estrela de Belém) e o roteiro será adaptado por Jon Croker (Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald).