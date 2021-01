Netflix reúne time de artistas para anunciar filmes que estreiam na plataforma em 2021; assista

Estrelado por Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne 'The Rock', um vídeo divulgado pela Netflix nesta terça, 12, anunciou os principais filmes que devem estrear neste ano na plataforma.

Entre as novidades, a atriz Halle Berry deve estrear sua primeira direção no cinema, com o filme Bruised. O mesmo para o ator e diretor de teatro Lin-Manuel Miranda, que chega com a Tick, Tick... Boom!.

Assista: