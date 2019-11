Netflix: o que chega ao streaming em dezembro

A Netflix divulgou a lista de lançamentos para a plataforma em dezembro de 2019. Entre os destaques, estão a série The Witcher e o filme Dois Papas, dirigido por Fernando Meirelles, que chegam ao streaming no mesmo dia, 20.

Veja abaixo a lista completa de atrações com as sinopses fornecidas pela plataforma.

Séries

Você: Temporada 2 (26/12/2019)

Joe se esconde da ex em Los Angeles. Será que ele vai conseguir encarar o passado e começar de novo, desta vez com a mulher certa

The Witcher (20/12/2019)

O bruxo e caçador de monstros Geralt de Rívia luta para achar seu lugar em um mundo onde as pessoas são muitas vezes piores do que as feras.

Perdidos no Espaço: Temporada 2 (24/12/2019)

A família Robinson continua perdida no espaço, na luta para sobreviver e escapar dos perigos à volta.

Apocalipse V (05/12/2019)

Uma antiga doença transforma pessoas em vampiros e põe em risco a grande amizade de um médico. Dos quadrinhos de Jonathan Maberry e Alan Robinson.

O Escolhido: Temporada 2 (06/12/2019)

Multidões chegam a Aguazul em busca de cura. Os médicos voltam à região, e a história do Escolhido desperta o interesse da imprensa.

Apache: A vida de Carlos Tevez (05/12/2019)

A série traz a história do ídolo corintiano Carlos Tévez, da sua infância difícil na Argentina ao estrelato nos gramados internacionais.

Virgin River (06/12/2019)

Para recomeçar a vida, uma enfermeira troca Los Angeles por uma cidadezinha remota e se surpreende com o que (e com quem) encontra no novo endereço.

Fuller House: Temporada 5 (06/12/2019)

Em casa com o novo bebê, Jimmy e Steph mergulham no mundo das fraldas e mamadeiras. E não faltará gente para ajudar.

Colony: Temporada 3 (01/12/2019)

Depois de deixar a Colônia, Will e Kate descobrem que se adaptar à típica vida familiar é muito mais difícil do que imaginavam.

Mágica para a Humanidade: Temporada 2 (04/12/2019)

Hilário e sensível, Justin Willman impressiona pessoas comuns com truques de mágica de cair o queixo.

Natal em 3 por 4 (06/12/2019)

Quatro irmãs. Três épocas diferentes. E muitos segredos e dramas familiares, sempre no dia do Natal.

The Rap Game: Temporada 1 (01/12/2019)

Orientados por astros do hip-hop e do R&B, jovens letristas de 12 a 16 anos competem pela chance de assinar um contrato com o selo de Jermaine Dupri.

A Rainha do Sul: Temporada 3 (01/12/2019)

Finalmente livre para construir o próprio império, Teresa precisa enfrentar velhos e novos inimigos que ameaçam seus sonhos e sua vida.

60 Dias Infiltrados na Prisão: Temporada 1 (01/12/2019)

Para tentar combater a corrupção e o crime em uma penitenciária de Indiana (Estados Unidos), civis são recrutados e infiltrados na prisão para obter informações.

Eastsiders: Temporada 4 (01/12/2019)

Jeremy e Derrick enfrentam problemas no amor. Thom e Cal avaliam a relação. Ian sonha em ter seu próprio selo.

Filmes

Esquadrão 6 (13/12/2019)

Eles foram escolhidos a dedo por seu enigmático líder para forjar a própria morte, apagar o passado e mudar o futuro lutando contra o crime.

História de um Casamento (06/12/2019)

Com Scarlett Johansson e Adam Driver, o filme de Noah Baumbach é um olhar sensível sobre um casamento que acaba e uma família que permanece unida.

Dois Papas (20/12/2019)

O filme de Fernando Meirelles retrata o papa Bento XVI e o futuro papa Francisco em um dos momentos mais dramáticos da história da Igreja.

O Príncipe do Natal: O Bebê Real (05/12/2019)

Aldovia ganha um presente de Natal inesquecível: um bebê real. A rainha Amber precisa encontrar um tratado de paz desaparecido.

Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo (03/12/2019)

Prestes a fazer 30 anos, Jesus traz uma visita para conhecer a família. Um especial de Natal tão incorreto só poderia ser do Porta dos Fundos.

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (05/12/2019)

Liz se apaixona por Ted Bundy e, durante anos, se recusa a acreditar na verdade sobre seus crimes. Drama baseado em fatos reais. Com Zac Efron.

Passageiros (01/12/2019)

Ao acordar de sua hibernação décadas antes do previsto, o único passageiro de uma jornada interplanetária enfrenta um dilema. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Manchester à beira-mar (15/12/2019)

Com a morte de seu irmão, um zelador se torna o responsável pelo sobrinho e volta para sua cidade natal. O drama rendeu o Oscar de Melhor Ator a Casey Affleck.

Corra! (15/12/2019)

Em uma relação inter-racial, um jovem afro-americano aceita passar o fim de semana na casa dos pais da namorada e aos poucos percebe que a família esconde alguns segredos. O filme ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original.

A Chegada (24/12/2019)

Quando naves alienígenas aterrisam na Terra, uma linguista é recrutada pelo exército para tentar se comunicar com os alienígenas e descobrir se eles representam uma ameaça. Com Amy Adams.

O Zoológico de Varsóvia (15/12/2019)

Depois da invasão da Polônia por forças alemãs, zeladores do zoológico de Varsóvia se aliam à resistência para salvar judeus dos horrores do nazismo.

Homem-Aranha 3 (01/12/2019)

Aparentemente invencível, o Homem-Aranha enfrenta uma nova safra de vilões no terceiro filme da série de sucessos de bilheteria.

Transformers: O Último Cavaleiro (09/12/2019)

Com Optimus sob a influência de Quintessa, Cade Yeager precisa se unir a um grupo de Autobots para tentar evitar a destruição da Terra.

Negação (15/12/2019)

Neste filme baseado em fatos reais, um historiador americano acusado de difamação precisa provar no tribunal que o Holocausto realmente ocorreu. Com Rachel Weisz.

Dragão Vermelho (16/12/2019)

Antecedendo os acontecimentos de "Silêncio dos Inocentes", Edward Norton é o ex-agente do FBI Will Graham, que quase foi uma das vítimas de Hannibal Lecter.

Entrevista com o Vampiro (01/12/2019)

Neste filme baseado no romance de Anne Rice, o vampiro Lestat narra suas experiências a um jovem jornalista. Com Tom Cruise, Brad Pitt e grande elenco.

Cegos, Surdos e Loucos (01/12/2019)

Wally é cego e Dave é surdo. Quando um homem é assassinado em frente à banca de jornal onde trabalham, a polícia resolve prender essa dupla inusitada.

Debi & Lóide - Dois Idiotas em Apuros (01/12/2019)

Uma dupla de amigos totalmente sem noção atravessa o país para devolver uma mala cheia de dinheiro a seu dono. Com Jim Carrey e Jeff Daniels.

Resident Evil 5 – Retribuição (01/12/2019)

Quando um vírus mortal começa a transformar pessoas comuns em legiões de mortos-vivos, a humanidade tem uma única esperança: Alice.

Resident Evil: O Último Capítulo (15/12/2019)

Alice tenta chegar a Raccoon City para obter um antiviral, mas o Dr. Isaacs, a Umbrella Corp. e hordas de zumbis violentos estão em seu caminho.

Scarface (16/12/2019)

Neste clássico de Brian De Palma, Al Pacino é Tony Montana, o chefe do tráfico de cocaína cujos inimigos e ego crescem na mesma proporção de seu império.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (16/12/2019)

Jim Carrey e Kate Winslet estrelam este sucesso de público e crítica sobre um casal que decide apagar da memória todo o seu relacionamento através de um novo tratamento.

Eu os declaro Marido... e Larry (16/12/2019)

Para que seus filhos sejam beneficiários do seguro de vida, o viúvo Larry pede que seu amigo Chuck se passe por seu marido, e os dois se envolvem em muita confusão. Com Adam Sandler, Kevin James e Jessica Biel.

Documentários e Especiais

O Assassino Confesso (06/12/2019)

Julgado por assassinato, Henry Lee Lucas confessa centenas de mortes. Mas o que é verdade em seu relato? Essa série documental tenta descobrir.

Don't F**k With Cats: Uma Caçada Online (18/12/2019)

Ele quebrou a regra número 1 da internet: “não mexa com os gatos”. E virou alvo da maior caçada online da história, retratada nesta série documental.

O Barato de Iacanga (16/12/2019)

Documentário retrata o antológico Festival de Águas Claras, que levou ao palco nomes como Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, João Gilberto e Raul Seixas.

Guerra em 24 Horas: Ford x Ferrari (03/12/2019)

Os arquirrivais Henry Ford II, da Ford Motor, e Enzo Ferrari travam a mais épica batalha da história do automobilismo nas pistas de Les Mans, na França.

O Universo: Temporada 1 (01/12/2019)

Embarque em uma jornada pelas galáxias e explore fenômenos extraterrestres com esta série que revela os grandes segredos do universo.

Meu Tricolor de Aço (16/12/2019)

Este documentário de Glauber Filho retrata a trajetória de vitórias e derrotas do Fortaleza Esporte Clube, time que completou 100 anos em 2018.

Michelle Wolf: Joke Show (10/12/2019)

A comediante Michelle Wolf arranca risos da plateia de Nova York em seu especial de stand-up de 2019.

Kevin Hart: Don’t F**k This Up (27/12/2019)

A série documental acompanha as andanças do comediante Kevin Hart na turnê do show Irresponsible.

Astronomy Club: The Sketch Show (06/12/2019)

A comédia de esquetes traz o Astronomy Club, a primeira equipe interna totalmente negra do Upright Citizens Brigade Theatre.

Jack Whitehall: Christmas With My Father (12/12/2019)

Jack Whitehall tenta fazer o pai durão e careta entrar no espírito natalino neste especial de fim de ano.

Casos Arquivados: Temporada 1 (01/12/2019)

Investigadores recorrem à ciência forense e à psicologia para re-examinar casos arquivados.

Tiffany Haddish: Black Mitzvah (03/12/2019)

No aniversário de 40 anos, Tiffany Haddish sobe ao palco para um especial repleto de música, dança e reflexões picantes sobre o universo feminino.

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch (24/12/2019)

No especial de variedades, John Mulaney e seus jovens companheiros abordam temas adultos com muito humor.

The Degenerates: Temporada 2 (31/12/2019)

Chega à segunda temporada a série de stand-up dedicada ao lado grosseiro e libidinoso do humor.

Crianças e Família

Spirit - Cavalgando Livre: Natal com Spirit (06/12/2019)

Lucky e sua turma precisam encarar uma tempestade de neve e outros contratempos para chegar em casa para o Natal.

Reunião de Família - Natal Especial (09/12/2019)

M'Dear e suas irmãs dão duro para organizar uma apresentação de canto para um evento na igreja. O avô ensina uma lição valiosa.

Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto (26/12/2019)

Um grupo de adolescentes se infiltra nas corridas de carro controladas por uma organização criminosa que quer dominar o mundo.

LEGO Batman: O Filme (23/12/2019)

Com Gotham ameaçada por um grupo de lendários vilões, o sempre solitário Batman precisa aprender a trabalhar em equipe para salvar a cidade.

My Little Pony: O Melhor Presente de Todos (01/12/2019)

É hora do amigo secreto dos pôneis! Eles fazem o sorteio e depois saem em busca dos presentes perfeitos para cada um.

DC Super Hero Girls: Temporada 1 (01/12/2019)

A vida na escola não é fácil nem para jovens super-heroínas. Mulher-Maravilha, Supergirl, Batgirl e toda a turma encaram vilões, lições e... crushes!

#TeamKaylie: Parte 2 (02/12/2019)

Kaylie e os Porcos-Espinhos estão prontos para mais aventuras e confusões em uma nova temporada cheia de glamour e poeira.

Sonic Boom: Temporada 2 (20/12/2019)

Sonic está de volta como você nunca viu nesta temporada cheia de monstros, invenções bizarras e ameaças do arqui-inimigo Dr. Eggman.

Alexa e Katie: Temporada 3 (30/12/2019)

Na terceira temporada da série adolescente, Alexa tenta deixar o câncer para trás, e Katie precisa de todo apoio que conseguir da melhor amiga.

Sonic X: Chaos & Shadow Sagas (01/12/2019)

Nesta série de animação baseada no popular videogame, as aventuras de Sonic ficam ainda mais emocionantes com uma batalha épica e um antigo segredo revelado.

Sonic X: Chaos Emerald Saga (01/12/2019)

O diabólico Dr. Eggman finalmente consegue a esmeralda do caos que lhe faltava para dominar o mundo, mas Sonic coloca em ação um plano ousado para detê-lo.

Sonic X: New World Saga (01/12/2019)

Sonic se infiltra na base do maligno Dr. Eggman na tentativa de proteger a sétima esmeralda do caos e salvar os amigos Cream e Cheese.

Sonic X: Egg Moon & Emerl & Homebound Saga (01/12/2019)

Na quinta temporada da série de animação baseada no icônico videogame, Sonic tenta recuperar as esmeraldas do caos liberadas no espaço.

Anime

Teasing Master Takagi-san: Temporada 2 (06/12/2019)

No novo ano na escola, Nishikata ainda tenta se dar melhor que Takagi – e continua colecionando fracasso após fracasso.

Saiki Kusuo no Psi-nan: Reativado (30/12/2019)

Kusuo e seus amigos estão de volta para mais confusões paranormais. Se a vida dele já era um desastre, vai ficar ainda pior.

Carole e Tuesday: Parte 2 (24/12/2019)

A fama traz novos desafios a Carole e Tuesday. Afinal, o mercado da música em Marte não é fácil. Para piorar, Angela não vai facilitar as coisas.

Your Name (06/12/2019)

Uma entediada garota do campo começa a acordar no corpo de um garoto da cidade que tem a vida empolgante com que ela sempre sonhou.

No Game No Life: Temporada 1 (01/12/2019)

Na temporada 1, dois gamers reclusos entram em uma realidade alternativa onde testam suas habilidades nos jogos contra feras e outros seres.

Psycho-Pass (15/12/2019)

Em um futuro em que a tecnologia detecta o potencial criminal das pessoas, uma policial novata persegue o último bandido capaz de enganar o sistema.

Psycho-Pass 2 (15/12/2019)

Uma policial tenta fazer justiça em um futuro em que o governo recorre a cálculos matemáticos para determinar o potencial criminal de cada um.