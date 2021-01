Netflix lançará 70 filmes em 2021

Grande vencedora do mercado cinematográfico de 2020, ano marcado pela pandemia, a Netflix anunciou sua lista de lançamentos programados para 2021, com nada menos que 70 filmes de longa-metragem e uma enxurrada de estrelas.

O anúncio é incomum para a plataforma de vídeo sob demanda, que geralmente divulga apenas um longa-metragem de cada vez. A empresa supera em volume, de longe, a produção de todos os estúdios de Hollywood.

De dramas a comédias, passando por ficção científica, terror e até velho oeste, a Netflix mergulhou nos principais gêneros do cinema, com alguns títulos que podem aspirar aos mais prestigiados prêmios do audiovisual.

Entre as produções mais esperadas estão Don't Look Up, do cineasta Adam McKay, conhecido por A Grande Aposta e Vice, e estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

The Harder They Fall, um faroeste co-produzido por Jay-Z e com um elenco predominantemente negro, incluindo Regina King e Idris Elba, também promete fazer sucesso.

O serviço de streaming, porém, divulgou apenas as datas de estreia de dez filmes, que vão do começo de janeiro a meados de março.

Junto com a lista, foi publicado um breve vídeo apresentado pelas estrelas Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

O clipe também inclui DiCaprio, Jennifer Lawrence, Regina King, Adrien Brody, Meryl Streep, Sandra Bullock, Octavia Spencer e Jeremy Irons - os vários vencedores de Oscars que a Netflix conquistou para sua temporada de 2021.

Entre os diretores apresentados, estão nomes notáveis como Jane Campion, responsável por The Power of the Dog, e os atores Halle Berry e Lin-Manuel Miranda em suas primeiras experiências atrás das câmeras.

A Netflix também parece estar apostando muito em "Red Notice", com Johnson, Gadot e Reynolds, um filme de ação que custou 160 milhões de dólares, segundo a imprensa americana.

Consultada pela AFP, a empresa não informou se esses longas serão exibidos também nos cinemas.

A apresentação chega logo após a Warner Bros anunciar, para surpresa geral, a estreia de todos os seus 17 filmes previstos para 2021 simultaneamente nos cinemas dos Estados Unidos e na plataforma HBO Max.