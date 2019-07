Netflix ganha série de animação sobre mitologia nórdica dirigida por Zack Snyder

O diretor americano Zack Snyder criará para a Netflix uma série animada inspirada na mitologia nórdica, informou nesta quinta-feira a plataforma digital em comunicado.

Snyder será também produtor executivo nessa produção para a plataforma de streaming, na qual estará acompanhado por Jay Oliva, que será cocriador, diretor, showrunner e produtor executivo no projeto.

Deborah Snyder, esposa do diretor e que colabora habitualmente com seus projetos, também estará envolvida em parte da produção.

"A inovação de Zack Snyder na narração visual fez com que a indústria avançasse e o posicionou como um dos cineastas mais singulares de sua geração", disse nesta quinta-feira o chefe de programação de animação da Netflix, John Derderian.

"Estamos mais do que emocionados em nos associarmos com ele e com sua equipe excepcional para dar vida a personagens e histórias icônicas da mitologia nórdica com seu estilo inigualável", acrescentou Derderian.

Este não é o primeiro projeto de Snyder com a Netflix, já que o diretor está trabalhando neste momento no filme de zumbis Army of the Dead.

O longa é o primeiro de Snyder como diretor desde que deixou as filmagens de Liga da Justiça (2017) em sua última fase por causa do suicídio de sua filha Autumn. As gravações do filme de super-heróis foram concluídas por Joss Whedon.

Army of the Dead narrará a história de um grupo de mercenários que, no meio de uma epidemia zumbi em Las Vegas (EUA), se prepara para realizar um último ataque dentro da região dominada pelos mortos-vivos.

"Nesse filme, não vou ter as mãos amarradas", afirmou Snyder em janeiro, após a divulgação da produção do mesmo.

Army of the Dead não será a primeira experiência do diretor no gênero de filmes sobre zumbis, já que seu primeiro trabalho como diretor de um longa-metragem foi uma nova versão de Madrugada dos Mortos, que estreou em 2004.

Sua carreira também inclui outros filmes bem-sucedidos como 300 (2006) e Watchmen: O Filme (2009), e três longas pertencentes ao universo cinematográfico de DC Comics e Warner Bros.: O Homem de Aço (2013), Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016) e o já mencionado Liga da Justiça.