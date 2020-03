Netflix explica se a quarentena deve impactar a produção nos próximos períodos

O chefe de conteúdo da Netflix,Ted Sarandos, afirmou, em entrevista à CNN, que a audiência do serviço de streaming aumentou. Ele acrescentou que mais pessoas estão acessando o conteúdo da plataforma. "Vocês devem imaginar, toda audiência está subindo. Subiu na Netflix, na CNN, na televisão em geral. O sistema tem sido bem robusto e pode ajudar muitas pessoas. As pessoas, com certeza, estão assistindo muito mais a Netflix", disse.

O chefe de conteúdo explicou que a paralisação das produções de séries da Netflix, por causa da pandemia de novo coronavírus, não deve ter um impacto imediato. "O que está acontecendo agora é que estamos bem adiantados em entregar episódios de nossas séries de uma vez, então não haverá interrupção nos próximos meses, mas talvez mais pra frente neste ano, já que as produções físicas não estão operacionais."

Mesmo assim, considerou que a situação é preocupante. "Tem sido uma interrupção enorme. Todas as nossas produções ao redor do mundo estão paralisadas. Não tem precedente".