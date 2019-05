Netflix estreia série sobre apresentador brasileiro acusado de mandar matar por audiência

A Netflix lança nesta sexta-feira, 31, a série 'Bandidos na TV' (Killer Ratings), documentário que conta a história do apresentador brasileiro Wallace Souza, acusado de ordenar assassinatos para esquentar sua própria programação. Com direção do britânico Daniel Bogado, a série tem sete episódios, que serão disponibilizados ao mesmo tempo na plataforma.

Quem foi Wallace Souza

Wallace Souza foi apresentador do Canal Livre, programa de TV transmitido por 10 anos em Manaus. Abordava principalmente crimes, como assassinatos e tráfico de drogas. Durante o período, foi eleito deputado estadual pelo PP de Amazonas.

Em 2008, surgiram suspeitas de que Wallace Souza tinha envolvimento com o crime que dizia combater. Moa, como era conhecido o ex-policial militar Moacir Jorge Pereira da Costa, denunciou a existência de uma quadrilha comandada por Souza e seu filho, Raphael. A gangue estaria envolvida na morte de traficantes e, segundo testemunhas, Souza encomendava alguns assassinatos para aumentar a audiência do programa. Wallace Souza morreu em 2010, vítima de parada cardíaca.

Assista ao trailer da série: