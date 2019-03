Netflix divulga teaser de terceira temporada de 'Stranger Things'

A Netflix divulgou. na tarde desta terça-feira, 19, um teaser da terceira temporada da série Stranger Things.

O Twitter oficial da produção postou um vídeo curto, reproduzido abaixo, no qual ratos parecem fugir de uma fábrica abandonada, com a legenda 'it´s almost feeding time', que em português pode ser entendida como 'é quase hora de comer'.

A publicação foi retweetada por Shawn Levy, produtor da série, que escreveu: "Eu avisei. Em breve. Muito em breve". Como ainda não há datas oficias, os tweets podem ser um indício de que o trailer oficial será divulgado em breve.

A 3ª temporada de Stranger Things chega à Netflix em 4 de julho.