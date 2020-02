Netflix divulga teaser da quarta temporada de 'Stranger Things' com Hopper de volta

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 14, o primeiro teaser da quarta temporada de Stranger Things. Para surpresa dos fãs da série, no vídeo, Hopper (David Harbour), que foi dado como morto na última temporada, aparece vivo e está trabalhando nos trilhos de trem em algum lugar da União Soviética.

Jim Hopper é o chefe de polícia de Hawkins, Indiana, que, durante as três primeiras temporadas, investiga as ocorrências estranhas na cidade. Ele é pai adotivo de Onze (Millie Bobby Brown).

Lançada em julho de 2019, a terceira temporada de Stranger Things bateu recordes internos da Netflix e se tornou a mais assistida em toda a história da plataforma.

Apesar do novo teaser, não foi dada nenhuma previsão para a estreia da nova temporada de Stranger Things. As três primeiras temporadas da série estão disponíveis no catálogo da Netflix.