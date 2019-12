Netflix divulga séries, filmes e outras atrações mais populares em 2019

O serviço de streaming Netflix divulgou um balanço com os filmes, séries e programas mais assistidos em sua plataforma ao longo de 2019 no Brasil.

Séries mais populares da Netflix em 2019

La Casa de Papel: Parte 3

Terceira parte da série espanhola mostra a equipe de criminosos tentando libertar Rio e invadir o Banco da Espanha.

The Witcher

Inspirada nos livros do polonês Andrzej Sapkovski, The Witcher é uma saga de fantasia sobre um caçador de monstros, uma feiticeira e uma princesa órfã cujos destinos são entrelaçados.

Sintonia

Série criada por KondZilla fala sobre como o funk, a religião e o crime influenciam a vida de três jovens da periferia de São Paulo

Titãs: Temporada 1

Série sobre um grupo de heróis jovens da DC Comics liderado por Robin, que precisa lutar contra o crime enquanto enfrentam seus próprios problemas pessoais.

Sex Education

Otis, filho de uma terapeuta sexual, é virgem, mas isso não o impede de inaugurar uma clínica clandestina de terapia sexual em sua escola.

Stranger Things 3

A continuação da história dos jovens nerds de Hawkings os leva a confrontar espiões russos e novos monstros quando um shopping é inaugurado na cidade.

Irmandade

Uma advogada honesta é forçada pela polícia a virar informante e a trabalhar contra o irmão, o líder preso de uma facção criminosa.

Lucifer: Temporada 4

Enquanto Chloe tenta lidar com a verdade sobre Lúcifer, um padre está determinado a evitar que uma antiga profecia se torne realidade.

The Umbrella Academy

Uma complicada família de super-heróis se une para desvendar o mistério da morte do pai, enfrentar uma ameaça apocalíptica e muito mais.

Você: Temporada 2

Ambientada na hiperconectada realidade atual, “Você” mostra como somos vulneráveis à manipulação online e também na vida real.

Filmes mais populares lançados na Netflix em 2019

Mistério no Mediterrâneo

Após participarem de uma reunião de família no iate de um bilionário durante férias na Europa, um policial e sua mulher se tornam os principais suspeitos de seu assassinato. Com Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Esquadrão 6

Eles foram escolhidos a dedo por seu enigmático líder para forjar a própria morte, apagar o passado e mudar o futuro lutando contra o crime.

O Date Perfeito

Em busca de companhia? Noah Centineo tem a solução! Para conseguir pagar a faculdade, um estudante cria um aplicativo e começa a trabalhar como namorado de aluguel.

Operação Fronteira

Em dificuldades financeiras, um grupo de ex-militares embarca em uma missão de alto risco: roubar US$ 75 milhões de um poderoso chefe do tráfico. Com Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal e Charlie Hunnam. Direção de J. C. Chandor (O Ano Mais Violento).

Megarrromântico

Neste filme estrelado por Rebel Wilson, uma arquiteta descrente do amor percebe que sua vida se transformou misteriosamente em uma comédia romântica onde tudo é perfeito.

Seis Vezes Confusão

Nesta comédia estrelada por Marlon Wayans, um futuro pai descobre que tem cinco irmãos gêmeos e decide cair na estrada para reunir a família.

Crush à Altura

Com 16 anos e 1,90 metros, Jodi nunca teve um namorado. Mas isso pode estar prestes a mudar quando um aluno estrangeiro se inscreve na sua escola.

O Menino que Descobriu o Vento

Neste filme baseado em uma história real, o jovem William Kamkwamba constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Estrelado e dirigido por Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão).

Amor em Obras

Uma jovem executiva recebe como prêmio um hotel decadente na Nova Zelândia. Mas nada que um belo empreiteiro não resolva...

Klaus

Um carteiro vai trabalhar em uma ilha gelada do norte e acaba descobrindo o esconderijo do Papai Noel. Animação dirigida por Sergio Pablos.

Documentários mais populares lançados em 2019 na Netflix

Nosso Planeta

Do criador de Planeta Terra, esta série leva você a uma jornada sem precedentes por alguns dos habitats naturais mais extraordinários do mundo em que vivemos.

Democracia em Vertigem

Em ritmo de thriller político e com imagens exclusivas, Democracia em Vertigem acompanha os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula e a ascensão de Bolsonaro.

HOMECOMING: A film by Beyonce

As emoções por trás da célebre apresentação de Beyoncé no Coachella 2018, que transformou um conceito criativo em um movimento cultural.

O Desaparecimento de Madeleine McCann: Temporada 1

Em 2007, as férias de uma família em Portugal se transformam em pesadelo quando uma das crianças desaparece sem deixar vestígios.

Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores

Do ataque a Pearl Harbor ao Dia D, os acontecimentos marcantes da Segunda Guerra Mundial ganham vida nesta série documental com imagens coloridas.

Bandidos na TV

Ele matou para aumentar a audiência – e usou o próprio programa de TV pra encobrir a verdade. Conheça essa sinistra história real nesta série sobre assassinatos, poder político e um império do crime.

O Código Bill Gates

Bill Gates, cofundador da Microsoft, fala sobre a sua infância, a sua carreira e a paixão que tem por melhorar a vida das pessoas num mundo em desenvolvimento.

Explicando - A Mente

A atriz Emma Stone é a narradora desta informativa série que revela tudo o que acontece dentro dos nossos cérebros: desde os sonhos aos distúrbios de ansiedade.

Os Últimos Czares

No começo do século 20, a Rússia é tomada por uma rebelião social. O czar Nicolau II decide resistir à pressão popular, dando início à revolução que levou ao fim de uma dinastia.

Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy

Mergulhe na mente do famoso serial killer Ted Bundy nesse autorretrato cinematográfico baseado em declarações do próprio criminoso.

Reality shows mais populares lançados na Netflix em 2019

Você Radical

Nesta série interativa de aventura, Bear Grylls viaja para os lugares mais inóspitos do planeta e deixa as decisões de sobrevivência nas mãos do público.

Ordem na Casa com Marie Kondo

Marie Kondo apresenta o inovador método KonMari, direto de seu best-seller A mágica da arrumação: A arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida.

Hyperdrive

Rápidos e destemidos, pilotos de vários países aceleram em busca da vitória e da consagração em um dos maiores circuitos de obstáculos já construídos.

Restauradores de Rust Valley

O colecionador de carros antigos Mike Hall, seu amigo Avery Shoaf e seu filho Connor se dedicam à restauração de carros retrô. Se tudo der certo, eles ganharão uma grana.

Não Durma no Ponto

Privados de sono, os competidores deste game show enfrentam uma série de desafios físicos e mentais para tentar ganhar o prêmio de US$ 1 milhão.

Grite, você está sendo filmado

Com câmeras escondidas e pegadinhas de arrepiar, cada episódio vai transformar dois desavisados nos astros de seu próprio filme de terror.

Mães e Divas

Com visual de modelos e um estilo de vida fabuloso, estas grávidas australianas não têm limites quando o assunto é a preparação para a chegada dos bebês.

Sugar Rush: Temporada 2

Nesta competição, o tempo é o principal ingrediente. Ganha a equipe mais rápida no preparo dos melhores doces.

Eu Vi: Temporada 2

Em mais uma temporada de terror real, pessoas comuns compartilham experiências com demônios, fantasmas e mais, contadas com a ajuda de reconstituições aterrorizantes.

Mandou Bem - México

Mandou Bem invade o México! Dentre vários desastres culinários, confeiteiros amadores competem para ver quem faz o bolo menos terrível para uma tradicional festa de 15 anos mexicana. Apresentação de Omar Chaparro e da chef Anna Ruiz.