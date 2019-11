Netflix divulga as 5 séries internacionais preferidas do público brasileiro

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 4, as cinco séries internacionais preferidas do público brasileiro. Entre os destaques, estão a alemã Dark e a britânica Sex Education.

O levantamento não inclui produções originais brasileiras, como Irmandade e Sintonia, nem americanas.

A plataforma não informou números de público de cada produção, mas divulgou que, todos os dias, 2 milhões de espectadores brasileiros assistem a séries e filmes internacionais na plataforma. É um aumento de 80% em relação ao ano de 2018.

Para a diretora de produções originais da Netflix no Brasil, Maria Angela de Jesus, os números indicam que os brasileiros têm ‘um gosto global por conteúdo’. “Eles se apaixonam por boas histórias de diferentes gêneros sem se importarem com a língua em que são faladas ou se vêm da Espanha, da Inglaterra, da Turquia, ou da periferia de São Paulo”, afirma. A vice-presidente de originais internacionais, Bela Bajaria, concorda. “É a autenticidade da narrativa que o público ama, e ele não está prestando atenção à língua ou ao país”.

Confira a lista das 5 séries internacionais da Netflix mais assistidas por brasileiros

Sex Education (Reino Unido)

Metade comédia, metade drama, Sex Education acompanha Otis, filho de uma terapeuta sexual, que decide seguir os passos da mãe e abre uma clínica clandestina em sua escola para atender colegas problemáticos.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Adaptação dos quadrinhos de mesmo nome criados por Charles Forsman, The End of the F***ing World é uma comédia de humor controverso que tem como premissa acompanhar a história de James (Alex Lawther), um adolescente psicopata que aceita fugir de casa com Alyssa (Jessica Barden), apaixonada por ele, para ter a chance de matá-la.

The Rain (Dinamarca)

Na série de ficção científica adolescente The Rain, dois jovens irmãos, Simone (Alba August) e Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen), buscam sobreviver num mundo atingido por um vírus, que é espalhado por meio das chuvas.

Dark (Alemanha)

Primeira produção alemã da Netflix, Dark estreou em 2017. A série usa linhas temporais para contar a história de quatro famílias da cidade de Widen, onde dois crimes idênticos aconteceram com 33 anos de diferença.

O Último Guardião (Turquia)

A série acompanha Hakan, jovem lojista que vê sua vida mudar quando descobre ter relações com uma ordem secreta e antiga que protege Istambul.